Apple iPhone 13 non è proprio l’ultima generazione di smartphone dell’azienda di Cupertino, ma ancora oggi ha un valore intrinseco particolarmente elevato, sapendo a tutti gli effetti che il suddetto è il brand con la minore svalutazione tra quelli attualmente disponibili sul mercato.

Il modello attualmente in promozione su amazon prevede 128GB di memoria interna, lo possiamo davvero considerare alla stessa stregua di un entry-level della line-up dell’azienda, il più economico fra tutti, caratterizzato comunque dalle ottime specifiche tecniche previste per la variante in questione. Viene commercializzato con iOS 15, ha un display Retina da 6,1 pollici di diagonale, ed è ovviamente compatibile con il 5G, per una navigazione ad altissima velocità.

Apple iPhone 13, il suo prezzo è super su Amazon

Il modo più rapido per entrare nell’ecosistema Apple, riuscendo a risparmiare un pochino, consiste proprio nel decidere di acquistare iPhone 13, il giusto compromesso per avere il massimo con il minimo sforzo. Il prodotto in questione viene oggi commercializzato a 679 euro, approfittando quindi di un 11% di sconto rispetto all’attuale prezzo consigliato di 759 euro.

Il comparto fotografico, nonostante sia il meno performante tra tutti i modelli della line-up, è comunque caratterizzato da due sensori fotografici da 12 megapixel, composti rispettivamente da grandangolo ed ultra-grandangolo, con tantissime modalità di scatto disponibili. Il processore è il chip A15 Bionic, di penultima generazione, mentre la batteria dovrebbe riuscire a garantire fino a 19 ore di utilizzo continuativo.

Sul mercato è possibile acquistarlo in 6 colorazioni differenti tra loro, anche se va detto che i prezzi potrebbero essere altrettanto diversi, verificate l’eventuale spesa su Amazon.