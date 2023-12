Manca ormai poco più all’arrivo del Natale e le varie aziende del settore del gaming hanno organizzato tante promozioni e iniziative super interessanti. Per questa occasione, la nota azienda Nintendo ha preparato una valanga di offerte e sconti sul proprio Nintendo eShop. Si tratta di offerte sensazionali e che permetteranno agli utenti di portarsi a casa tanti videogiochi a dei prezzi davvero convenienti. Ecco qui di seguito i dettagli.

Nintendo eShop, tanti videogiochi in super sconto per questo Natale

Il colosso nipponico Nintendo si sta preparando a stupire gli utenti per Natale con le sue offerte favolose. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha reso disponibili sul proprio Nintendo eShop tantissimi videogiochi con dei prezzi super scontati. Gli sconti sono davvero notevoli, dato che alcuni videogiochi arrivano a costare appena 5 euro.

Per gli amanti di Super Mario, ad esempio, è disponibile in sconto su Nintendo eShop il videogioco Mario + Rabbids Sparks of Hope. Quest’ultimo, infatti, è ora disponibile ad un prezzo scontato di 25,19 euro. Uno sconto davvero notevole se si pensa che il suo prezzo di listino è di 59,90 euro. Per chi ama invece la saga di Harry Potter, invece, sono disponibili in sconto due videogiochi.

Il primo è Hogwarts Legacy, ultimissimo videogioco dedicato all’universo del piccolo mago. Quest’ultimo è disponibile ad un prezzo scontato di 41,99 euro contro il suo prezzo iniziale di 59,99 euro. Il secondo videogioco è LEGO Harry Potter Collection. Gli utenti potranno portarselo a casa a soli 7,99 euro, anziché 39,90 euro.

Insomma, queste sono solo alcune delle offerte proposte dall’azienda Nintendo sul proprio eShop. Vi consigliamo di recarvi sullo store ufficiale per non perdervi tutte le offerte.