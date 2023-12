Google sta anche lavorando su un aggiornamento per Google Messaggi che introdurrà una funzionalità molto richiesta dagli utenti. Si tratta della possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio. Questa funzione, già presente in molte altre app di messaggistica, consentirà agli utenti di apportare correzioni o modifiche ai messaggi inviati, correggendo eventuali errori di battitura o cambiando il contenuto del messaggio. Anche in questo caso, l’interlocutore leggerà in piccolo la parola “modifica”.

L’implementazione di questa opzione è stata scoperta quasi per caso nelle versioni beta di Google Messaggi. Il database della piattaforma mostra chiari segni nei codici sorgente relativi alla memorizzazione dei dettagli dei messaggi modificati. Sebbene non ci sia ancora una data precisa per il rilascio ufficiale di tale funzione, sembra che gli utenti potranno presto goderne. Questa aggiunta si aggiunge alle tante migliorie apportate e alle recenti fotomoji, cancellazione del rumore, effetti schermo e adesivi animati.