Negli ultimi tempi sotto l’occhio della lente di ingrandimento della community ci è finita PlayStation cinque, quest’ultima è stata fonte di numerosi leaks inerenti la sua prossima versione, parliamo ovviamente di PlayStation 5 pro, della quale sono state svelate le caratteristiche tecniche ed ora a quanto pare anche una possibile data di lancio con alcune informazioni in più in merito alle tecnologie che la consolle monterà a bordo.

I leaks parlano chiaro

Jeff Grubb durante nell’ultimo episodio del suo show Game Mess, si è espresso affermando: “La fuga di notizie su PS5 Pro è quasi certamente reale in base a ciò che ho sentito ora, e ovviamente non sono l’unico a dirlo, ma posso gettare il mio “conferma, conferma, conferma” sul ring per tutti. Le specifiche attuali si basano su una gamma di possibilità, perché non sono ancora state definite.”.

Ha continuato parlando poi di un’altra tecnologia che potrebbe arrivare con PS5 Pro: “La cosa più importante, che costituirà la caratteristica principale di questo sistema, è l’introduzione di una soluzione proprietaria di Sony simile al DLSS, che utilizzerà l’apprendimento automatico per migliorare le immagini in modo da processare le immagini ad una risoluzione molto elevata e a un frame rate molto alto, e includerà il proprio hardware addetto nella PS5 Pro per fare questo.”

Secondo Grubb così come secondo moltissimi altri leaker PS5 Pro ha nome in codice “Trinity” e verrà lanciata a fine 2024 con un prezzo di lancio che sarà più elevato di 100 dollari rispetto alla PS5 standard durante il lancio.