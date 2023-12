Kena, la compagnia di telecomunicazioni, ha lanciato una nuova promozione che permetterà agli utenti di accedere al pacchetto streaming Kena TIMVISION con uno sconto significativo. La “Promo Plus”, valida dal 14 dicembre al 30 gennaio, offre un prezzo agevolato per i primi 8 mesi, con l’aggiunta di costi di attivazione gratuiti. Nel dettaglio, il canone mensile durante il periodo promozionale sarà di 25,99 euro, per poi passare a 30,99 euro al mese dopo i primi 8 mesi. Per sottoscrivere questo pacchetto, i clienti dovranno attivare un nuovo numero, procedendo con la richiesta online o recandosi presso i rivenditori aderenti.

Il pacchetto Kena TIMVISION Promo Plus offre una vasta gamma di contenuti, includendo i servizi di streaming TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese, Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese e DAZN Standard del valore di 40,99 euro al mese. Inoltre, è inclusa gratuitamente l’offerta di Discovery+, con Discovery+ Sport senza costi aggiuntivi fino al 31 marzo 2024 e disattivazione automatica al termine.

Un aspetto da tenere presente è che il decoder TIMVISION Box non è incluso nel pacchetto, ma viene fornita una SIM con 1 Giga mensile di traffico dati in 4G. Questa SIM è tariffata a scatti, con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Inoltre, la stessa SIM consente di attivare l’offerta mobile Opzione Kena Full. Quest’ultima offre ogni mese 1000 minuti, 100 SMS e 70 Giga di traffico dati al costo di 6 euro al mese.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità vantaggiosa per gli utenti interessati a una varietà di servizi di streaming, offrendo contenuti diversificati a un costo scontato nei primi mesi. La presenza di Discovery+ e DAZN Standard amplia ulteriormente le possibilità di intrattenimento, rendendo questa offerta un’opzione interessante per gli appassionati di film, serie TV e sport.