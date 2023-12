Il recente benchmark del chip M3 Max di Apple ha sollevato notevoli lodi, svelando una potenza paragonabile a quella della RTX 4080 di NVIDIA su GFXBench. Ulteriori test, però, vanno oltre, affermando che in alcuni applicativi specifici, il chip M3 Max supera addirittura la RTX 4090 di NVIDIA. Questo risultato sorprendente solleva la domanda su come sia possibile un simile successo.

Il dominio del chip M3 Max di Apple

OpenAI ha condotto i test che hanno portato a questa conclusione utilizzando il tool di trascrizione del parlato, il framework MLX di Apple e il modello di riconoscimento del parlato denominato Whisper. Da un’analisi di dieci minuti di audio, sia il SoC M3 Max che il SoC M2 Max si sono dimostrati più veloci della potente RTX 4090 di NVIDIA. In particolare, mentre la scheda grafica di NVIDIA impiega 186 secondi per la trascrizione, i chip M2 Max e M3 Max completano l’operazione in soli 100 secondi circa.

Va notato che il test specifico si è concentrato sull’applicativo di trascrizione del parlato, evidenziando la potenza dei chip Apple in un contesto specifico. Lo sviluppatore Oliver Wehrens ha chiarito che, in realtà, la RTX 4090 può ottenere risultati notevolmente superiori utilizzando strumenti ottimizzati. In particolare, con strumenti dedicati, la GPU di NVIDIA ha trascritto un audio da dieci minuti in soli 8 secondi, mentre i chip M3 Max e M2 Max hanno impiegato rispettivamente 100 e 95 secondi.

RTX 4090 recupera il terreno con strumenti dedicati

In sintesi, se con gli strumenti adeguati la RTX 4090 continua a primeggiare anche negli applicativi di intelligenza artificiale, Wehrens sottolinea che, date le specifiche tecniche dei chip M2 Max e M3 Max, e considerando che sono prevalentemente montati su laptop, i risultati ottenuti da entrambi i SoC di Apple sono altrettanto impressionanti. Mentre la competizione tra i giganti dell’hardware continua, la versatilità e la potenza dei chip Apple si rivelano una forza notevole nel settore.