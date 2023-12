I misteri di Windows sembrano non finire, soprattutto quando ci si trova di fronte a scenari in cui un gioco si blocca nella sezione in primo piano e si rifiuta di lasciare spazio a Gestione attività. Questo fastidioso problema, che coinvolge giochi e programmi, è stato un incubo per molti utenti nel corso degli anni. Fortunatamente, c’è una tecnica, conosciuta come “il metodo del nuovo desktop” che può aiutare a superare questa situazione in modo rapido. Non è qualcosa che capita raramente ai giocatori che utilizzano Windows e sono in molti a non conoscere questa fantastica strategia immediata.

Il Trucco di sblocco per Windows

Il trucco è stato condiviso dalla community nel 2017 (non si tratta di una cosa nuova duqnue) ed è stato spiegato da Raymond Chen sul blog di Microsoft nella sezione “Tips/Support” per Windows. La procedura è relativamente semplice e può essere un salvavita quando ci si trova di fronte a un’applicazione che si rifiuta di cedere la scena.

Come funziona il “metodo del nuovo desktop”? Ecco i passaggi su Windows:

Come prima cosa premete contemporaneamente i tasti Win+Tab per aprire lo switcher, che mostra le applicazioni aperte e i desktop virtuali disponibili; Una volta aperto lo switcher, cercate l’opzione per creare un nuovo desktop e selezionatela; Passate al nuovo desktop appena creato; Avviate Gestione attività; Una volta aperta la sezione, cercate il processo bloccato (il gioco o l’app) e terminatelo.

Questi step consentono di aggirare il problema e chiudere l’applicazione ostinata che si trova in primo piano. Il metodo è un’utile risorsa da tenere a mente per risolvere rapidamente situazioni di questo tipo in futuro. Grazie a questo trucco super semplice per Windows, la soluzione può essere a portata di clic, anche quando ci metteremmo le mani nei capelli. Per quanto ci sembri di conoscer il sistema operativo, questo continua a sorprenderci.