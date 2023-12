In un contesto in cui le auto prodotte in Cina affrontano sfide crescenti in Europa, la Francia ha recentemente escluso gli veicoli elettrici (EV) di origine cinese dagli incentivi nazionali. Mentre questa situazione si sviluppa in modo preoccupante, MG, sottogruppo di SAIC Motor Italy, decide di andare controcorrente, offrendo vantaggi significativi ai clienti che scelgono un modello MG nel mese di dicembre 2023.

Vantaggi esclusivi su auto elettriche a Dicembre 2023

MG ha sperimentato un notevole successo nel 2023, con quasi 27.000 unità vendute nei primi 11 mesi dell’anno in Italia. In risposta a questa crescita positiva e per stimolare ulteriormente le vendite prima della chiusura dell’anno, SAIC Motor Italy ha annunciato una serie di vantaggi dedicati ai clienti MG.

Per il modello MG4, i potenziali acquirenti possono beneficiare di uno sconto che varia da 4.600 a 7.000 euro, con opportunità di rottamazione che offrono sconti ancora più significativi, compresi tra 6.600 e 8.000 euro. La gamma MG vede inoltre sconti su modelli come EHS (da 6.000 a 6.650 euro, o da 8.000 a 8.650 euro con rottamazione), Marvel R, MG5 e ZS EV, con vantaggi che ammontano a 6.000 euro (o 8.000 euro con rottamazione).

Anche i modelli endotermici non sono stati trascurati, con sconti che vanno da 1.750 a 3.800 euro su ZS e HS, a seconda del modello e dell’allestimento selezionato. Va sottolineato che questi vantaggi si aggiungono a quelli già previsti dalla campagna MG BOOST, che è stata lanciata a gennaio 2023.

MG estende i vantaggi a modelli endotermici

La mossa di MG riflette una strategia chiara per aumentare il volume delle vendite nel mercato italiano, specialmente dopo un ottobre positivo, durante il quale MG ha effettuato nuovi investimenti nella logistica e ha ridotto i tempi di consegna delle auto. Mentre il clima per le auto cinesi sembra incerto in alcuni paesi europei, l’azienda cinese dimostra la sua determinazione a mantenere la fiducia dei consumatori e a continuare a crescere nel mercato italiano attraverso iniziative vantaggiose.