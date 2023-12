Le festività natalizie hanno portato in GTA online il lancio del nuovo DLC, inserendo nel gioco il Chop Shop, che consisterebbe in un nuovo business legato al mondo degli sfasciacarrozze.

il nuovo aggiornamento ha potato alla luce anche una nuova ampia espansione per soddisfare il bisogno compulsivo di ogni giocatore sulla compravendita di auto. Inserendo il nuovo garage del Vinewood Club, la cui capacità di contenimento è molto ampia, arrivano ad immagazzinare fino a un massimo di 100 veicoli. Ma attenzione perché questa nuove espansione è disponibile solo per i membri del GTA+.

GTA Online, quali sono le novità di Natale?

I vantaggi che l abbonamento del GTA+ offre sono molteplici: partendo dall accredito di 500.000 GTA$, ai test gratuiti dei veicoli in anteprima, sconti di tutti i tipi, veicoli bonus, proprietà bonus e delle carte Shark riservate ai membri.

Nelle novità che la Rockstar Games propone, ci sono una serie di nuovi veicoli che popoleranno le strade di Los Santos, e sono:

Grotti Turismo Omaggio,

Vapid Alleutian,

Karin Asterope,

Karin VIvante,

Declasse Impaler LX,

Vapid Dominator GT,

Declasse vigero ZX,

Fathom FR36,

Auto Civetta,

Stanier La Cruiser,

Antisommossa Polizia.

Molti di questi veicoli sono presenti nel trailer di Gta 6, quindi ci possiamo aspettare che la maggior siano presenti anche all uscita del nuovo titolo. Secondo alcuni rumors, si presuppone, che verranno aggiunti in futuro altri 4 o 5 veicoli acquistabili all’interno del gioco.

Un’ altra chiave di svolta nell aggiornamento è stata la modifica del menù interazione, creando una suddivisione più specifica delle azioni che puoi compiere in esso. Non scordiamoci però dell’introduzione di una nuova arma acquistabile nell’ armeria dell’agenzia, dei nuovi vestiti e infine con grande stupore degli animali.

CONCLUSIONI

Concludendo non potevano mancare i GTA$ doppi e GTA$ doppi RP sugli eventi in Freemod e gare derapata, quindi perché andare a gareggiare per sfruttarli?