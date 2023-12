Dopo una lunga attesa di dieci anni, l’uscita imminente di GTA 6 ha entusiasmato i fan di tutto il mondo con il recente rilascio del trailer. Tuttavia, un annuncio collegato al lancio ha sollevato domande e qualche preoccupazione tra i giocatori: il gioco sarà inizialmente disponibile solo su Xbox Series S/X e PlayStation 5, con il destino della versione per PC ancora incerto.

La visione di uno sviluppatore

Il notevole ritardo nell’arrivo della versione PC è una pratica consolidata da parte di Rockstar e di molti altri sviluppatori, che preferiscono concentrarsi sulle console al momento del lancio. Mike York, uno sviluppatore che ha lavorato precedentemente su GTA 5, ha condiviso alcuni dettagli interessanti sul processo decisionale dietro questa scelta.

Secondo York, spesso il team di sviluppo si focalizza inizialmente sulla versione PlayStation del gioco prima di considerare il porting su Xbox e, successivamente, su PC. Una delle ragioni principali dietro questo approccio è la popolarità della console PlayStation, che, soprattutto in passato, era la più venduta. Questa scelta strategica consente agli sviluppatori di dedicare tutte le energie per garantire che il porting su PlayStation e il gioco stesso funzionino in modo ottimale.

York ha spiegato che il ritardo nell’uscita della versione PC è principalmente dovuto al desiderio degli sviluppatori di offrire un’esperienza impeccabile. Risolvere piccoli bug e ottimizzare il gioco richiede tempo e attenzione, e il focus iniziale sulle console consente di concentrarsi su aspetti specifici del processo di sviluppo.

Aspettando GTA 6 su PC: quando potrebbe arrivare?

In conclusione, mentre l’entusiasmo per GTA 6 è alle stelle, i giocatori su PC dovranno pazientare e attendere l’annuncio ufficiale della data di rilascio per la loro piattaforma preferita. La dedizione di Rockstar a offrire un’esperienza di gioco di alta qualità è evidente, anche se comporta un po’ più di attesa per alcuni giocatori.