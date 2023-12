Unieuro ricorda a tutti gli utenti di essere una delle migliori realtà di rivendita di elettronica del territorio, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente unica, al cui interno si possono trovare offerte dai prezzi convenienti, applicati anche su smartphone e prodotti di ottimo livello generale.

Il volantino corrente è da ritenersi attivo solamente fino al 16 dicembre 2023, e data la natura dello stesso, infatti ricordiamo che è un SottoCosto, le scorte sono estremamente limitate, potrebbero essere già terminate o terminare a brevissimo. Gli acquisti, ad ogni modo, possono tranquillamente essere completati sia in negozio che online, senza differenze di sorta.

Unieuro, occasioni imperdibili con questo volantino

I prezzi attivati da Unieuro sono estremamente convenienti per tutti gli utenti, basti pensare che è possibile mettere le mani su un Apple iPhone 14, pagandolo solamente 699 euro, per comprendere a tutti gli effetti l’ottima portata degli sconti dell’azienda. Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, l’altro modello di cui consigliamo l’acquisto è senza dubbio Samsung Galaxy S23 Ultra, effettivamente disponibile con un esborso finale di soli 949 euro.

Le alternative spaziano poi verso fasce decisamente più basse, come Xiaomi 13T, che ha un costo di 499 euro, oppure Honor 90, che con Galaxy A54 e Google Pixel 7A, costa solamente 399 euro, per poi scendere ulteriormente. Per conoscere da vicino le singole offerte del volantino discusso nel nostro articolo, ricordatevi di aprire subito le pagine a questo link.