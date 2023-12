Il regalo di Natale di Amazon è offrire a tutti gli utenti l’abbonamento Amazon Prime a costo completamente azzerato, un’occasione davvero più unica che rara per riuscire a risparmiare al massimo sull’acquisto di uno dei migliori abbonamenti in circolazione, anche se per pochissimo tempo.

Sottoscrivendo Amazon Prime avrete l’opportunità di mettere le mani sulla spedizione gratuita a domicilio (oltretutto rapidissima) su ogni ordine effettuato, di prodotti gestiti dalla logistica di Amazon (denominata FBA), a prescindere dal prezzo finale di acquisto. Oltre a questo potrete accedere a campagne promozionali dedicate, come ad esempio i Prime Days o le Offerte di primavera, passando poi per l’accesso ad alcuni servizi esclusivi: Prime Video, Music Unlimited o Deliveroo Plus.

Amazon Prime, il regalo di Natale è fantastico

Per accedere a tutto questo a titolo completamente gratuito, non dovete fare altro che aprire sin da subito il seguente link, nel quale poter trovare la possibilità di sottoscrivere gratuitamente Amazon Prime. Si tratta di un periodo di prova, della durata di 1 mese dalla data di attivazione, senza impegno e senza richiedere alcun esborso finale, per tutto l’intervallo temporale dedicato potrete fruire dei singoli servizi inclusi, senza limitazioni o vincoli.

Al termine dello stesso potrete decidere di annullare la sottoscrizione, senza costi aggiuntivi, oppure proseguire con l’abbonamento Amazon Prime, pagando a tutti gli effetti il canone che la stessa Amazon prevede per il suddetto.