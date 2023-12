Vodafone SBANCA a Natale, le due Silver hanno 100 e 150 GB

Serviva qualcosa di veramente interessante a Vodafone per far riscoprire agli utenti la volontà di rientrare. Tutto ciò a quanto pare è accaduto, siccome il colosso anglosassone è stato in grado di mettere all’angolo la concorrenza proponendo delle soluzioni uniche nel loro genere. In realtà qualcuno aveva già visto le offerte di cui stiamo parlando, ma ora sono ritornate con una sorta di restyling.

Le Silver sono quello che serve per avere ogni giorno tutto sul proprio smartphone, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. Il tutto ovviamente non deve andare a guastare un aspetto fondamentale, ovvero il prezzo di vendita. Il costo mensile delle due soluzioni che Vodafone mette di nuovo sul mercato è davvero agevole, sia per l’una che per l’altra offerta.

Vodafone, con queste due offerte è difficile vincere: le Silver distruggono TIM

Con la volontà di rubare utenti agli altri gestori, Vodafone ha deciso di fare qualcosa di molto interessante. A tal proposito bisogna spiegare da dove si parte, iniziando dalla prima delle due. Quella che costa ogni mese la cifra di 7,99 € ogni 30 giorni, ha minuti senza limiti a disposizione così come SMS senza limiti. Si prosegue con ben 100 giga disponibili per la navigazione web in 4G. Oltre a questa c’è anche l’altra offerta Silver, che però costa 2 € in più.

Al prezzo di 9,99 €, la soluzione conferisce agli utenti la possibilità di telefonare ed inviare messaggi senza limiti, questa volta però con 150 giga in 4G. Pagando le due offerte con la soluzione SmartPay, gli utenti potranno avere anche 50 giga extra tutti i mesi.