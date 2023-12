Siamo ormai quasi arrivati al periodo natalizio e anche adesso l’operatore telefonico Vodafone cerca di convincere alcuni suoi ex clienti a tornare. L’operatore, in particolare, sta proponendo una super offerta di rete mobile con ben 100 GB di traffico dati per navigare. Si tratta in realtà di una versione della nota offerta Vodafone Silver. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna con Vodafone a Natale con la super offerta Vodafone Silver

L’operatore telefonico Vodafone sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una delle sue offerte più apprezzate. Come già accennato in apertura, si tratta della super offerta Vodafone Silver. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo la versione di questa offerta più economica.

Con quest’ultima, gli ex clienti potranno usufruire ogni mese di 100 GB di traffico dati con connettività pari al 4G. Gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Come da tradizione di questa offerta, gli utenti potranno anche utilizzare 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri, tra cui Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. Il costo è di soli 7,99 euro al mese.

L’operatore sta comunque proponendo ai suoi ex clienti questa offerta in maniera personalizzata. Vi riportiamo comunque qui di seguito un esempio dell’SMS inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! 100GB, minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 21/12. Dettagli e costi: voda.it/wdb21”.