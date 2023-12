Ezviz, nata nel 2013, è un’azienda nota per le sue action-cam e le videocamere di sorveglianza. Tuttavia, dal 2023, ha ampliato la propria gamma di prodotti con l’introduzione di un altro genere di dispositivi, come la lavapavimenti RH1 ed il robot aspirapolvere RS2. E’ proprio di quest’ultimo che parleremo oggi e di cui vi forniremo una nostra accurata recensione.

Nonostante il nuovo dispositivo si trovi in un mercato altamente competitivo, sembra però che Ezviz abbia fatto davvero un buon lavoro !

L’RS 2 è da considerarsi a tutti gli effetti un dispositivo davvero intelligente, dotato di un algoritmo di mappatura avanzato e di moltissime altre funzioni che lo rendono un valido assistente per la pulizia quotidiana e il lavaggio.

Ezviz RS2: Design e Funzionalità

L’ Ezviz RS2 si caratterizza per la sua forma circolare, dai bordi arrotondati ed un anello LED che circonda la torretta. Il robot aspirapolvere può illuminarsi in diversi colori a seconda della funzione selezionata e del suo stato di carica.



Nella parte inferiore, presenta una spazzola per l’aspirazione e due mop contro rotanti, facilmente sganciabili dalla base, così che il robot possa aspirare i tappeti senza bagnarli.

L’ RS2 presenta:

Sei sensori di dislivello;

di dislivello; Un sensore per i tappeti;

per i tappeti; Una fotocamera con risoluzione 3K , attraverso cui potrete accedere alle funzioni della videosorveglianza.

con risoluzione , attraverso cui potrete accedere alle funzioni della Una memoria interna davvero capiente, grazie a cui il robot può registrare video e foto in alta qualità;

davvero capiente, grazie a cui il robot può registrare video e foto in alta qualità; Microfoni ed altoparlanti, attraverso cui sarà possibile comunicare con gli assistenti vocali di Google e Amazon.

Passiamo ora a delineare quelle che sono le sue specifiche tecniche:

Dimensioni di 365 x 365 x 103 mm;

di 365 x 365 x 103 mm; Peso di circa 4,6 kg;

di circa 4,6 kg; Potenza fino a 4000 Pa;

fino a 4000 Pa; Batteria agli Ioni di litio da 5200 mAh

da 5200 mAh Serbatoio interno per l’acqua di 150 ml;

per l’acqua di 150 ml; 4 Modalità di aspirazione , tra cui: Silenzioso, Normale, Potente e Super Potente;

, tra cui: Silenzioso, Normale, Potente e Super Potente; 3 Modalità di lavaggio : Basso, Medio e Massimo;

: Basso, Medio e Massimo; Mappatura Lidar + D-ToF;

+ D-ToF; Laser 3D + telecamera AI RGB per aggiramento ostacoli.

Cosa vi arriverà a casa

Una volta acquistato e ricevuto il robot direttamente a casa vostra, all’interno della confezione troverete:

Il robot Ezviz RS2;

Due spazzoline laterali;

laterali; Una spazzola centrale;

Una spazzola per la pulizia della base;

La base di lavaggio:

Quattro panni di lavaggio;

di lavaggio; L’ adesivo per la fotocamera;

per la fotocamera; Un cavo di alimentazione.

Parlando proprio della base di lavaggio, essa è dotata di un vano in cui è possibile collocare il serbatoio per l’acqua pulita, che ha una capienza fino a 5,5 litri, ed uno per l’acqua sporca, dalla capienza di 5 litri. In questo modo, sarà possibile lavare i panni e riempire il serbatoio interno al robot in contemporanea.

Inoltre, la base presenta anche un piccolo display LCD con quattro pulsanti, su cui è possibile vedere le operazioni di lavaggio selezionato, il momento dell’asciugatura dei panni o il loro distacco.

Insomma, dopo alcuni giorni di utilizzo, possiamo giungere alla conclusione che il robot Ezviz RS2S è sicuramente un dispositivo efficiente, affidabile e sicuro, grazie alle sue inedite funzioni di videosorveglianza.

II prezzo del prodotto è di 999 euro, tuttavia su Internet vi sono alcune soluzioni grazie alle quali sarà possibile acquistare il robot anche a meno di 800 euro.