Vodafone Silver, rubati migliaia di utenti a TIM con 150 GB

Unitamente a tutti gli altri gestori, anche quelli più famosi hanno deciso di abbassare i prezzi per favorire il rientro di diversi vecchi clienti. Con il tempo tutti hanno capito che effettivamente la qualità si è livellata, con tanti provider che in passato dominavano che oggi si ritrovano a concorrere insieme a realtà molto meno esperte. I gestori virtuali ad esempio sono riusciti a tirare fuori una forza mai vista prima, con promozioni a prezzi bassissimi.

I contenuti sono il forte di questi operatori, siccome sono innumerevoli, a volte quasi interminabili. Proprio per questo motivo bisogna fare di tutto per metterli in difficoltà, soprattutto se si vestono i panni di uno degli operatori più famosi di sempre. Proprio Vodafone infatti si sta adoperando al meglio per mettere in campo le sue offerte migliori, che con il passare del tempo sono diventate obsolete.

Vodafone mette in chiaro le cose, gli utenti rientrano con le due nuove Silver

Sono attualmente due le offerte Silver che stanno facendo battere di nuovo il cuore ai vecchi clienti di Vodafone. La prima delle due permette di avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione mobile e fissa, con 100 giga disponibili in 4G per navigare. Il prezzo mensile sarà di 7,99 €. Con 9,99 € al mese invece si possono avere 150 giga in 4G, oltre a minuti ed SMS illimitati.

Ricordiamo che questa promozione è disponibile solo ed esclusivamente per chi proviene da Iliad o dai gestori virtuali. Scegliendo poi il metodo di pagamento mensile noto come SmartPay, si potranno avere 50 giga ulteriori.