SK On, un importante produttore di batterie per veicoli elettrici (EV), ha recentemente annunciato una significativa innovazione nel settore delle batterie con lo sviluppo di un nuovo elettrolita solido ad elevate prestazioni. Riuscendo anche a completare il processo di domanda dei brevetto, assicurando la protezione della tecnologia a livello internazionale.

Frutto di una collaborazione con il team di ricerca del Professor Park Hee Jung presso l’Università Dankook, questo materiale a base di ossidi vanta una conducibilità agli ioni di litio senza precedenti. La velocità di movimento degli ioni, essenziale per le performance della batteria e i tempi di ricarica, è stata migliorata del 70%.

Ma come funziona questa nuova batteria? Ecco a voi ulteriori dettagli sul suo funzionamento

Questo elettrolita solido non solo migliora la conducibilità agli ioni di litio, ma garantisce anche stabilità all’aria. Il controllo accurato della microstruttura del materiale ha permesso al team di superare il compromesso tipico tra conducibilità e stabilità. Ed è proprio la sua stabilità atmosferica a renderlo applicabile a tutti i tipi di batterie.

Oltre a migliorare le prestazioni delle batterie esistenti, questo elettrolita solido apre la strada a un aumento teorico della capacità della batteria. Ciò potrebbe avere un impatto significativo sull’autonomia dei veicoli elettrici e su altre applicazioni che richiedono batterie avanzate.

Choi Kyoung-hwan, responsabile dell’ufficio di SK On, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione. Esso afferma che l’elettrolita provocherà un notevole effetto a cascata nel mondo della tecnologia innovativa per la creazione di batterie di alta qualità. SK On mira a creare due prototipi di batterie a completamente a stato solido entro il 2026, con l’obiettivo di commercializzarle entro il 2028, confermando il loro impegno per il futuro delle tecnologie delle batterie EV.