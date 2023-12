Ecco il GameSir G8 Galileo, il nuovissimo game controller per smartphone che ha fatto il suo debutto sul mercato nelle ultime settimane. Abbiamo avuto il privilegio di testarlo in anteprima grazie alla collaborazione con l’azienda che ce l’ha fornito oltre un mese fa. Questa anticipata opportunità ci ha consentito di esplorare a fondo le potenzialità di questo dispositivo, e oggi siamo entusiasti di condividere con voi la nostra esperienza attraverso questa recensione completa.

Per coloro che non sono ancora familiarizzati con Gamesir, va sottolineato che si tratta di un’azienda rinomata nel panorama gaming, specializzata nella produzione di accessori e periferiche di alta qualità. Ciò che distingue i prodotti Gamesir è la combinazione di prestazioni eccellenti e un prezzo competitivo rispetto alla concorrenza.

Confezione:

La confezione del GameSir G8 Galileo è un’autentica delizia per gli appassionati di gaming, riflettendo l’attenzione al dettaglio che contraddistingue l’intero prodotto. Appena aperta, svela un’organizzazione interna impeccabile:

Il controller è elegantemente posizionato all’interno della scatola;

Un set di leve analogiche di ricambio , dimostrando l’attenzione di Gamesir per la longevità e la personalizzazione del prodotto;

, dimostrando l’attenzione di per la longevità e la personalizzazione del prodotto; Una scatolina con il logo distintivo di Gamesir, con all’interno un adesivo brandizzato e i vari manuali di istruzione;

Design e materiali:

Il design del GameSir G8 Galileo si distingue per l’impiego di plastiche di alta qualità, offrendo una piacevole sensazione al tatto e una robustezza tangibile nonostante il peso leggero del dispositivo.

Il layout, ispirato alla Xbox, presenta le frecce direzionali, i due controller analogici e i tasti corrispondenti a Select e Start nella parte superiore. Un tasto dedicato in basso a sinistra consente di catturare screenshot direttamente sullo smartphone durante il gioco. Sulla parte posteriore invece, sono collocati i tasti personalizzabili, offrendo un’ampia gamma di opzioni per adattare il controller alle preferenze di ciascun utente.

La parte inferiore ospita la porta USB-C per la ricarica e un jack da 3,5 mm per le cuffie, garantendo una connettività universale. La versatilità del dispositivo è evidente nel connettore USB-C mobile, che consente di adattarsi a una vasta gamma di smartphone, inclusi gli iPhone della serie 15 con porta USB-C.

Il GameSir Galileo G8 si distingue anche per la sua attenzione alla personalizzazione, evidenziata dai tre ricambi per i controller analogici inclusi nella confezione. Queste parti sono facilmente sostituibili grazie alla connessione magnetica, permettendo agli utenti di scegliere la levetta analogica che offre il massimo comfort durante le sessioni di gioco.

Inoltre, il supporto ampio e progettato per ospitare anche smartphone con un comparto fotografico importante assicura una connessione stabile e sicura durante l’uso. L’estrema personalizzazione del GameSir G8 Galileo si estende anche alla sua compatibilità con una varietà di giochi, permettendo agli utenti di passare facilmente tra la modalità PS, la modalità Android e la modalità G-Touch in base alle loro preferenze di gioco.

Infine, il connettore USB-C per collegarlo lo smartphone al controller è flessibile. In modo tale da non avere preoccupazioni durante il collegamento del vostro dispositivo mobile.

App GameSir:

L’app GameSir, disponibile per il download diretto dal Play Store, si presenta come un hub completo per ottimizzare l’esperienza di gioco con il GameSir G8 Galileo. La sezione “Discover” consente di esplorare giochi compatibili e di accedere ai social media per connettersi con la community.

La sezione “Device” è invece il cuore dell’app, offrendo accesso diretto ai giochi già installati sullo smartphone, permettendo di aggiornare il firmware del controller, calibrare gli switch, eseguire il test del Gamepad e configurare i parametri con il “Key Settings”. Qui, è possibile personalizzare il layout dei pulsanti, scegliendo tra le opzioni Xbox o Switch, e regolare la sensibilità dei comandi, consentendo una vasta gamma di movimenti.

La possibilità di regolare la pressione dei trigger è particolarmente utile per giochi di guida, dove la variazione della forza di pressione può influire sull’accelerazione e il freno. La sezione “Gamepad Test” offre un’opportunità pratica per verificare il corretto funzionamento dei tasti.

Grazie a queste funzionalità, l’app GameSir si rivela uno strumento essenziale per personalizzare il GameSir G8 Galileo in base alle preferenze di gioco di ciascun utente, garantendo un’esperienza ottimale.

Esperienza di gioco:

L’esperienza di gioco con il GameSir G8 Galileo si rivela straordinaria, grazie alla precisione dei comandi e alla personalizzazione avanzata offerta dal controller. La capacità di regolare i parametri di gioco, come la sensibilità dei comandi e la pressione dei trigger, consente agli utenti di adattare il dispositivo a qualsiasi tipo di gioco, che si tratti di titoli di guida, sparatutto o platform.

La personalizzazione dettagliata presentata in precedenza consente di creare un feeling su misura, garantendo un’esperienza di gioco appagante e adatta alle preferenze individuali. La cura dell’ergonomia si traduce in un ottimo grip, consentendo un facile accesso a tutti i comandi in modo veloce e intuitivo.

Nonostante la soggettività dell’ergonomia in base alle dimensioni delle mani, il GameSir G8 Galileo si dimostra confortevole e capace di offrire un’esperienza di gioco immersiva e senza intoppi.

Conclusioni e prezzo:

In conclusione, il GameSir G8 Galileo si rivela un’opzione eccellente per gli appassionati di gaming su smartphone. Con un prezzo di 89,99 euro, questo controller offre una combinazione di alta qualità e un prezzo competitivo rispetto ai suoi competitor.

La qualità costruttiva è notevole, evidenziata dal connettore USB-C mobile che offre maggiore sicurezza durante l’uso. La flessibilità dei controller analogici intercambiabili e la presenza di un jack da 3,5 mm per le cuffie aggiungono ulteriori punti a favore.

Un aspetto distintivo è sicuramente l’app e il software ben realizzati, che consentono una personalizzazione estremamente dettagliata, adattando il controller alle esigenze specifiche di ciascun giocatore.

Disponibile sia sul sito ufficiale che su Amazon, il GameSir G8 Galileo si presenta come una scelta convincente per coloro che cercano un gamepad di qualità per migliorare l’esperienza di gioco su smartphone.