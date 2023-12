Con WindTre il Natale arriva in anticipo !

Come risaputo, l’operatore telefonico si insinua nel mercato delle telecomunicazioni italiano come una delle società migliori e più autorevoli del momento.

Da sempre infatti, WindTre, è sinonimo di qualità e professionalità.

A tal proposito l’offerta di cui vi parliamo oggi è davvero UNICA ! Essa infatti, vi consentirà di portare a casa il nuovissimo iPhone 15 di ultima generazione, nella colorazione che preferite e, per di più, a meno di 22.99 euro al mese.

Tuttavia, l’operatore non si limita esclusivamente a farvi acquistare lo smartphone, ma anche ad abbinare una scheda Sim con già attiva una promozione per la linea mobile davvero incredibile !

WindTre e l’offerta per la linea mobile: Scopri tutti i servizi inclusi

Parlando dei servizi inclusi nell’offerta WindTre, essi sono:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta e per tutto il tempo che desideri, senza alcun costo aggiuntivo;

verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta e per tutto il tempo che desideri, senza alcun costo aggiuntivo; 200 messaggi verso tutti;

verso tutti; Internet illimitato alla massima velocità del 5G, per una navigazione stabile, affidabile e super veloce;

alla massima velocità del per una navigazione stabile, affidabile e super veloce; 200 Minuti anche verso l’Estero;

anche verso Protezione furto incluso;

incluso; Call center dedicato e senza attese;

dedicato e senza attese; Anticipo Zero !

Inoltre se porti il tuo vecchio smartphone potrai ottenere uno sconto extra !

Insomma questo e molto altro ancora solo con WindTre!

Per avere maggiori dettagli a riguardo o altre informazioni aggiuntive su questa o moltissime altre offerte messe a disposizione di tutti i suoi utenti, vecchi e nuovi, vi consigliamo di consultare il sito web dell’operatore telefonico o di rivolgervi ad un punto vendita autorizzato.