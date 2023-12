Apple, ora basta un semplice kit per riparare autonomamente i dispositivi

Apple ha recentemente annunciato l’espansione del suo servizio Self Service Repair, una mossa che consente agli utenti di effettuare riparazioni autonomamente a casa utilizzando gli strumenti forniti dall’azienda. Inoltre, ha introdotto un nuovo strumento di diagnostica per migliorare ulteriormente l’esperienza di riparazione.

Apple: Self Service Repair

Il servizio Self Service Repair, come indicato in un comunicato stampa, è ora disponibile per la nuova linea iPhone 15 e per i modelli Mac dotati del chip M2. Questa espansione include i MacBook Pro da 14″ e 16″, il MacBook Air 15“, il Mac mini, il Mac Pro e il Mac Studio. Tale ampliamento offre agli utenti una maggiore autonomia e flessibilità nelle riparazioni dei loro dispositivi.

Negli Stati Uniti, Apple ha introdotto Apple Diagnostics per Self Service Repair, uno strumento che sarà disponibile in Europa dal prossimo anno. Questo tool è progettato per utenti con competenze tecniche avanzate, consentendo loro di eseguire analisi approfondite sui propri dispositivi. Apple Diagnostics permette di testare il funzionamento e le prestazioni dei componenti dei dispositivi e di identificare eventuali parti che necessitano di riparazione.

La funzione di Apple Diagnostics mira a offrire ai clienti le stesse capacità diagnostiche disponibili presso i Centri Assistenza Autorizzati Apple e i fornitori indipendenti. Ciò significa che gli utenti possono ora eseguire una diagnostica completa del proprio dispositivo, una funzionalità che prima era riservata solo ai professionisti certificati.

Nel corso degli ultimi mesi, il servizio di riparazione fai-da-te di Apple ha subito diversi cambiamenti e miglioramenti, espandendosi per coprire un’ampia gamma di prodotti. Questo sviluppo sottolinea l’impegno di Apple verso una maggiore sostenibilità e l’empowerment degli utenti, permettendo loro di gestire in modo più diretto la manutenzione e le riparazioni dei propri dispositivi.

Con l’espansione del Self Service Repair e l’introduzione di Apple Diagnostics, Apple sta effettivamente cambiando il modo in cui i consumatori interagiscono con la tecnologia, fornendo strumenti e risorse per rendere più accessibili le riparazioni dei dispositivi. Questi sviluppi rappresentano un passo significativo verso un’era di maggiore autonomia per gli utenti nella gestione della tecnologia che utilizzano quotidianamente.