Mistral AI, una startup francese che si occupa di intelligenza artificiale, è riuscita a raccogliere un finanziamento di ben 385 milioni di euro. La società, infatti, in appena 7 mesi dalla sua fondazione, ha raggiunto un successo incredibile senza precedenti.

La start up è stata fondata da tre giovani menti: Arthur Mensch, Guillaume Lample e Timothée Lacroix. Tre ragazzi di età inferiore ai trent’anni e tutti ex dipendenti di Google e Meta, le multinazionali più importanti e di successo esistenti al mondo che, ovviamente, non hanno bisogno di presentazioni.

Mistral AI: l’obiettivo della Start Up

Come risaputo, attualmente stiamo vivendo l’epoca d’oro dell’AI, le cui innumerevoli applicazioni e possibilità di utilizzo vengono impiegate quotidianamente per lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie.

E’ proprio in questo settore che Mistral AI, sta cercando di imporre sé stessa e, potremmo dire, con un esito più che positivo.

La suddetta società, con sede attuale a Parigi, concentra infatti la sua attività sulla costruzione, la formazione e l’applicazione di modelli linguistici di grandi dimensioni e, come appunto detto, sull’ intelligenza artificiale generativa. Uno degli obiettivi principali della start Up è quello di provare a rendere l’intelligenza artificiale utile e accessibile a chiunque.

Le aspettative a riguardo sono davvero molto alte, ma ben riposte. Considerato soprattutto il fatto che dopo solo un mese dalla sua fondazione, Mistral AI ha già ricevuto un round seminale di 105 milioni di euro.

Tanto è vero che la società, oggi, può già vantare di un valore di circa 2 miliardi di euro.

Ed è appena l’inizio !