Amazon Echo Dot è il regalo perfetto, un assistente vocale con funzioni di altoparlante, che tutti gli utenti possono pensare di acquistare appunto su Amazon, approfittando di una fortissima riduzione del prezzo finale di vendita (-63%).

Risparmiare è facilissimo grazie alla nota azienda americana, ed il periodo natalizio, sono infatti disponibili sconti speciali che possono venire applicati su ogni acquisto effettuato, come nel caso di Echo Dot di quinta generazione, il modello 2022, in vendita oggi in colorazioni differenti ad un prezzo assolutamente conveniente.

Amazon Echo Dot, risparmiare è facilissimo

Il suo punto di forza attuale è chiaramente il prezzo finale di vendita, poiché gli utenti potranno risparmiare moltissimo sull’acquisto dello stesso, infatti la spesa da sostenere sarà di 24 euro, risparmiando così il 63% sul valore di listino, il prezzo consigliato di 64,99 euro.

Echo Dot di questa generazione è, a detta di Amazon, il modello con il miglior audio di sempre, un prodotto che permette di ascoltare la musica in libertà e con una grande qualità, riuscendo in altro modo ad accedere a tutti i dispositivi collegati all’account, senza doversi minimamente preoccupare di difficoltà di vario genere.

Il collegamento alla rete avviene sfruttando la connettività WiFi, che funziona in dual-band, quindi anche a 5GHz, mantenendo comunque un fortissimo focus sull’ambiente con il 99% dell’imballaggio eco-friendly, con materiali ecosostenibili o riciclati. Come era lecito immaginarsi, la spedizione del prodotto viene gestita direttamente da Amazon, con la promessa di una consegna fulminea, ed anche la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dall’acquisto (o in questo periodo entro il 31 gennaio 2024).