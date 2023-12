Alfa Romeo Milano è il nome della nuova vettura del Biscione. Si tratta di una scelta altamente evocativa, volutamente ispirata alla città dove è iniziata la storia della Casa ben 113 anni fa.

Così come tutto è iniziato a Milano, il nuovo corso del Brand riparte da questa città e da questo nome. Alfa Romeo ha messo a punto il primo Sport Urban Vehicle della sua storia che verrà svelato nel corso dei prossimi mesi.

Stando a quanto trapelato fino ad ora, il veicolo apparterrà alla categoria dei B-SUV. Questa scelta combina due aspetti, garantire ai propri utenti i vantaggi di una vettura a ruote alte e la comodità di bordo, senza però avere dimensioni eccessive per l’utilizzo in città.

Alfa Romeo si sta preparando a presentare al mondo il primo Sport Urban Vehicle della sua storia che si chiamerà Milano

La data di presentazione è fissata per aprile 2024, chiaramente a Milano. Entrando maggiormente nei dettagli tecnici, sono previste varie motorizzazioni anche se è troppo presto per poterne parlare nel dettaglio.

Le dichiarazioni rilasciate direttamente da Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, permettono di confermare che arriverà anche la versione full-electric alimentata al 100% tramite batteria. Il cambiamento è radicale, ma siamo certi che il Biscione ha lavorato per garantire la massima sportività, tipica del DNA aziendale, anche in questa versione priva di pistoni.

Al momento, le informazioni a riguardo sono molto limitate e non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Ci aspettiamo le prime foto spia dl SUV nel corso delle prossime settimane e vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi non appena ce ne saranno.