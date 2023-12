Unieuro apre le porte dei propri negozi ad un risparmio davvero più unico che raro, con il quale gli utenti si ritrovano a poter approfittare dei prezzi più bassi, che permetteranno di accedere a prodotti di qualità, senza mai dover investire cifre particolarmente elevate.

Il risparmio da Unieuro è cosa più unica che rara, se pensate che oggi gli acquisti possono tranquillamente essere completati da tutti nei negozi fisici sparsi per il territorio, alla stessa stregua del sito ufficiale, sul quale si trovano esattamente gli stessi identici sconti da cogliere subito al volo (e per i quali è prevista la consegna gratuita a domicilio).

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi tanti codici sconto gratis.

Unieuro da primato con il volantino più pazzo del mese

Il SottoCosto di Unieuro continua ad incantare con una importantissima selezione di sconti e di prezzi decisamente convenienti, che portano gli utenti a poter spendere poco sull’acquisto di tanti prodotti di tecnologia, fino al 16 dicembre (incluso), a patto che comunque siano ancora presenti scorte.

Il top di gamma di cui ci sentiamo di consigliare l’acquisto è senza dubbio Apple iPhone 14, un vero e proprio best buy assoluto, disponibile da Unieuro con una spesa finale di soli 699 euro. Volendo invece andare ad investire quasi 300 euro in più, potreste pensare di mettere le mani su Samsung Galaxy S23 Ultra, che oggi ha un costo di 949 euro. In alternativa gli utenti possono spendere anche solamente 399 euro, per l’acquisto di Google Pixel 7A o anche di Galaxy A54 5G. Tutti gli sconti del volantino sono raccolti nelle pagine che trovate inserite qui.