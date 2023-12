IPTV messa definitivamente all’angolo, e giustamente al bando, dal governo italiano, con l’attivazione della piattaforma che fungerà da scudo (appunto shield) a tutto il sistema Calcio, proteggendolo dall’illegalità di quegli utenti che ancora oggi guardano i contenuti a pagamento senza spendere un centesimo.

Più volte ve ne abbiamo parlato nel corso del tempo, ma solamente in questi giorni abbiamo ricevuto la conferma definitiva da parte di tutte le realtà in gioco. A partire dal mese di Gennaio 2024 entrerà in funzione lo shield, il quale porta con sé importanti cambiamenti nella lotta all’IPTV, a partire ad esempio dalla possibilità, da parte di AGCOM, di obbligare i provider ad interrompere un segnale, nel momento in cui verrà effettivamente riscontrata la trasmissione illegale dei contenuti.

IPTV messa al bando dal Governo Italiano

Oltre a questo pare essere stato facilitato il riconoscimento di coloro che commettono l’illecito, infatti dovrebbe essere più facile per le Autorità andare ad individuare l’utente finale che sta fruendo del servizio legato all’IPTV, in modo da riuscire a comminargli la multa di almeno 516 euro, che potrebbe raggiungere anche svariate migliaia di euro, nel caso in cui si mostrasse recidivo.

Decisioni drastiche che giungono come diretta conseguenza delle incredibili perdite che il sistema Calcio subisce ogni anno, infatti è stato stimato che sono oltre 800 milioni di euro a stagione che non finiscono nelle tasche delle reti broadcast, ma anche delle società stesse, poiché tutto questo porta ad una svalutazione complessiva.