La serratura intelligente SwitchBot, rappresenta una soluzione innovativa e meno invasiva rispetto ad altre serrature smart presenti sul mercato. Questo dispositivo a batteria si installa facilmente sul pomello interno della porta e si connette allo smartphone tramite Bluetooth. Sebbene la sua installazione sia semplice e compatibile con molti sistemi, è necessario acquistare un hub aggiuntivo (SwitchBot Hub 2), per ricevere notifiche, abilitare integrazioni con terze parti e utilizzare comandi vocali. Un inconveniente riscontrato è che l’adesivo della serratura potrebbe danneggiare la finitura delle porte.

Design e Materiali

La serratura SwitchBot si distingue per il suo design versatile e per l’ampia gamma di accessori disponibili. Questo dispositivo interno si adatta al pomello a girella delle serrature esistenti, compatibile con la maggior parte dei modelli. La lista completa dei prodotti compatibili è consultabile sul sito dell’azienda.

La serratura ha una finitura argentata e misura 11,18 x 5,84 x 7,37 cm. La parte frontale presenta un pomello a girella con maniglia argentata spazzolata e un indicatore LED. La luce diventa brevemente verde quando la porta è bloccata o sbloccata, rossa quando la batteria è scarica o si verifica un errore, blu lampeggiante durante il processo di accoppiamento o un aggiornamento del firmware e alterna rosso e blu in caso di errore durante questi processi. Nella confezione si trovano la serratura, un piccolo cacciavite, tre adattatori per girello in diverse dimensioni, un magnete che segnala se la porta è aperta, un pezzo di nastro biadesivo di ricambio, quattro viti di supporto, una salvietta umida per pulire la superficie di installazione e una guida utente. Sono inclusi anche due tag NFC rotondi che possono essere programmati per bloccare e sbloccare la porta avvicinando lo smartphone.

La parte superiore della serratura ha un coperchio rimovibile che nasconde il vano batterie. È fornita con due batterie CR123A che dovrebbero durare fino a sei mesi prima di dover essere sostituite. Sotto il coperchio rimovibile si trova anche un supporto regolabile con quattro viti (due per lato) che lo fissano. Il supporto consente di regolare la profondità della serratura per garantire un’adattabilità corretta all’assemblaggio esistente.

Sul retro, sotto il vano batterie, si trova un perno motorizzato che tiene l’adattatore per il girello. L’azienda afferma che il motore può gestire fino a 50.000 cicli di bloccaggio (equivalenti a circa 10 anni) basandosi su un utilizzo medio di 10 volte al giorno. All’interno è presente il Bluetooth 5.0 che consente la connessione con l’app mobile SwitchBot.

Questo modello offre l’opzione di Auto-Lock, ma non consente di assegnare accessi temporanei ad altri utenti come fanno la maggior parte dei concorrenti.

Applicazione

L’app mobile SwitchBot, disponibile sia per Android che iOS, è fondamentale per il funzionamento della serratura. L’app si apre con una schermata “La Mia Casa“, che mostra pannelli per tutti i dispositivi SwitchBot. Il pannello della serratura mostra il nome del dispositivo e il suo stato (bloccato o sbloccato). Toccando il pannello, si accede a un grande pulsante rotondo che consente di bloccare e sbloccare la porta da remoto. Sotto il pulsante ci sono gli indicatori del livello di batteria e del segnale Bluetooth. Un pulsante “Log” in basso permette di visualizzare tutte le attività della serratura con informazioni su ora e data. Premendo l’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra, è possibile abilitare le notifiche (se si possiede l’hub), disattivare i suoni di sistema e l’indicatore LED, configurare l’Auto-Lock e le impostazioni della porta socchiusa, calibrare la serratura e connettersi al cloud SwitchBot. Questa sezione permette anche di configurare i tag NFC e aggiornare il firmware della serratura.

Setup e funzionamento

L’installazione della serratura SwitchBot è molto semplice. Seguendo le istruzioni scritte, ho rimosso il coperchio delle batterie e le quattro viti che fissano il supporto dell’unità alla serratura. Ho applicato l’adattatore per il girello appropriato, posizionato la serratura sopra il girello esistente e regolato il supporto dell’unità in modo che l’adattatore coprisse il girello. Ho lasciato un piccolo spazio tra l’adattatore e la base del girello. Ho rimesso le quattro viti e mi sono assicurato che la serratura funzionasse senza problemi tenendo in mano il dispositivo SwitchBot. Successivamente, ho pulito l’area dove intendevi installare la serratura con la salvietta inclusa, lasciata asciugare e rimosso la copertura in plastica dal nastro biadesivo. Ho allineato la serratura con il girello, premuto contro la porta e tenuto premuto per due minuti.

Dopo aver fissato la serratura, ho scaricato l’app mobile, cliccato su “Inizia” e selezionato il pulsante più nell’angolo in alto a destra della schermata iniziale. L’app mi ha chiesto di creare un account e poi di inserire un codice di verifica inviato alla mia email. Successivamente, sono tornato alla schermata iniziale, ho premuto nuovamente il pulsante più e ho scelto “Serratura” dall’elenco dei dispositivi SwitchBot. Ho rimosso la linguetta della batteria sulla serratura e ho cliccato su “Avanti” quando il LED ha iniziato a lampeggiare di blu. Ho nominato la serratura, selezionato l’opzione “La serratura SwitchBot è installata” (a questo punto è possibile guardare un tutorial sull’installazione) e ho attaccato il magnete al telaio della porta con il nastro biadesivo. Ho seguito le istruzioni di calibrazione sullo schermo per completare l’installazione.

L’azienda ha anche inviato un SwitchBot Hub 2 per i test, che è stato facile da installare. L’ho semplicemente collegato utilizzando il cavo di alimentazione USB incluso, ho cliccato sul pulsante più nell’app e ho selezionato l’Hub dall’elenco.

La serratura SwitchBot ha funzionato bene nei miei test. Il motore ha funzionato in modo fluido e silenzioso, e la serratura ha risposto rapidamente ai comandi dell’app. La funzione Auto-Lock ha funzionato come previsto, così come i comandi vocali e le routine di Alexa. Inoltre, non ho avuto problemi a bloccare e sbloccare la porta con i tag NFC.

Conclusioni

La serratura SwitchBot rappresenta una soluzione efficace per aggiungere funzionalità intelligenti a una serratura standard senza sostituire alcun componente. Facile da installare, è compatibile con quasi tutti i modelli di serrature con girello. Tuttavia, se la porta è verniciata, potrebbe essere opportuno evitare SwitchBot, dato che il suo adesivo non aderisce bene su questo tipo di superficie. Inoltre, per ricevere notifiche di stato, utilizzare comandi vocali o abbinarla ad altri dispositivi smart di terze parti, è necessario acquistare separatamente lo SwitchBot Hub 2. Il prezzo è di 129,99€ e si può acquistare direttamente su Amazon.