Tim, uno dei più grandi operatori telefonici italiani nel settore delle telecomunicazioni, continua a far parlare di sé, grazie al lancio della sua nuova promozione a tempo limitato.

Si tratta di un’offerta che il gestore ha deciso di proporre, per dare la possibilità a tutti i suoi clienti di provare la potente navigazione in 5G, almeno per un mese. Una velocità pari a 2 GB al secondo per il download e 150 MB al secondo per l’upload.

Al termine del periodo di prova, la promozione provvederà a disattivarsi in automatico, dunque non correrete il rischio di incorrere in inaspettati costi aggiuntivi.

Per poter usufruire di questa incredibile opportunità Tim provvederà ad inviarvi un SMS informativo.

Tim, attiva una di queste vantaggiose offerte

Al termine del periodo di prova, se siete interessati a questa incredibile tecnologia, Tim vi offre la possibilità di attivare una delle sue promozioni telefoniche più vantaggiose del momento, tra cui:

5G Power Smart. Al costo di 14.99 euro al mese, avrete:

– 50 GB di Internet in 5G , per tutti i dispositivi compatibili;

– Minuti e chiamate illimitate , senza scatto alla risposta né altri costi extra;

– 1000 messaggi verso tutti;

– 100 GB di Google One per 3 mesi.

5G Power Top. Al costo di 19,99 euro al mese, include:

– Minuti e chiamate illimitate verso tutti i numeri e senza scatto alla risposta;

– 100 GB di Internet alla velocità del 5G ;

– 1000 messaggi verso tutti ogni mese;

– Assistenza immediata e garantita;

– Servizio “ Soddisfatti e Garantiti ”;

– 100 GB di Google One per 3 mesi.

TIM 5G Power Unlimited. Al costo di 39,99 euro al mese, prevede:

– Internet illimitato in 5G, sempre per tutti i dispositivi compatibili;

– Minuti e telefonate senza limiti verso tutti;

– Sms illimitati;

– Servizio “Roaming Extra-UE”, per continuare a navigare su internet anche presso gli altri paesi dell’Unione Europea;

– Assistenza immediata e garantita;

– Assistenza “Soddisfatti e Garantiti”;

– TIM One Number e l’accesso completo al servizio di Google One.

Sarà possibile attivare l’offerta sia online sia presso un punto vendita autorizzato. Per ulteriori informazioni a riguardo vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale dell’operatore telefonico o recarvi presso un negozio Tim.