Sebbene alcuni mesi fa Samsung ha rilasciato per la prima volta la versione stabile della One UI 6, già si inizia a discutere del prossimo aggiornamento: la One UI 6.1.

Alcuni leak ci fanno capire che questo aggiornamento fornirà un maggiore controllo sulle modalità di ricarica del telefono Galaxy.

Infatti la One UI 6.1 potrebbe migliorare la funzione “Proteggi batteria” di Samsung offrendo agli utenti un maggiore controllo su come viene caricato il proprio telefono.

Questa funzione è già presente sui dispositivi del marchio, ma con questo aggiornamento verranno implementate nuove scelte per garantire che la carica dei dispositivi avvenga correttamente, senza riscontrare problemi durante i cicli di ricarica.

La One UI 6.1 avrà 3 nuove opzioni di ricarica

Il prossimo aggiornamento di Samsung introdurrà ben 3 nuove opzioni nella funzione “Protezione batteria”: Basic, Adapt e Max.

L’opzione Basic interromperà la ricarica al 95% per poi farla arrivare lentamente al 100%.

interromperà la ricarica al 95% per poi farla arrivare lentamente al 100%. L’opzione Adapt opera in modo simile alla modalità di ricarica adattiva dei Pixel, interrompendo la ricarica all’80%, mentre dormi, e completandola prima del risveglio.

opera in modo simile alla modalità di ricarica adattiva dei Pixel, interrompendo la ricarica all’80%, mentre dormi, e completandola prima del risveglio. Infine, c’è la modalità Max che interromperà la ricarica all’80%.

L’obbiettivo è quello di preservare la durata delle batterie

Il principale obbiettivo di questo aggiornamento è assicurare agli utenti che prevedono di usare i propri dispositivi a lungo termine non debbano affrontare il problema del progressivo deterioramento della batteria.

Per raggiungere questo obbiettivo Samsung potrebbe coinvolgere l’impiego dell’intelligenza artificiale integrata nei dispositivi, un ambito su cui l’azienda sta concentrando particolare attenzione. Questo consentirebbe all’IA di apprendere l’uso dell’utente e di conseguenza adattarsi.

Molto probabilmente siamo ancora lontani dal rilascio della One UI 6.1 da parte di Samsung, ma sembra che potrebbe valere la pena aspettare per questo aggiornamento.