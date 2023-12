Google Messaggi a breve consentirà di modificare i messaggi inviati

L’ultimo periodo ha dimostrato grande volontà da parte di Google nel migliorare le sue piattaforme, e tutto ciò riguarda anche Google Messaggi. L’applicazione di messaggistica infatti ha ricevuto una raffica di nuove feature che hanno contribuito a renderla molto più interessante e in grado di competere con app molto più famose come WhatsApp.

Come era stato preannunciato durante gli scorsi mesi, l’ultimo aggiornamento ha portato agli utenti le fotomoji, gli effetti schermo e anche la cancellazione del rumore per messaggi audio. Sono arrivati in seguito anche gli adesivi animati ma non sembra voler finire qui: ora tutto ciò, dalla versione beta, arriverà in pianta stabile e sembra che qualcos’altro stia bollendo in pentola.

Google Messaggi prepara la possibilità di modificare il testo dopo l’invio

Secondo quanto riportato da fonti molto informate, Google starebbe lavorando ad una funzionalità già vista nelle principali app di messaggistica. A quanto pare ben presto anche gli utenti di Google Messaggi potranno modificare il testo di un messaggio appena inviato. Questa funzionalità è stata molto richiesta dagli utenti e potrebbe risultare molto utile. Correggerà eventuali errori di battitura o semplicemente per cambiare il proprio pensiero in corso d’opera.

A provare l’esistenza di questa nuova e utile funzionalità, è il rilascio della nuova versione beta. Il database che riguarda la piattaforma avrebbe mostrato chiari segni nei codici sorgente utili per la memorizzazione dei dettagli dei messaggi modificati. Bisognerà solo aspettare per vedere il nuovo aggiornamento, che non dovrebbe metterci tanto ad arrivare. Seguiranno nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.