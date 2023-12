Samsung, la società di elettronica multinazionale sudcoreana con sede a Suwon, è uno dei più grandi produttori mondiali nel settore dell’elettronica di consumo.

A tal proposito l’azienda è già molto impegnata nell’aggiornamento dei suoi dispositivi alla versione Android 14 e all’ultima versione della sua interfaccia utente, la One UI 6.0.

Aggiornamenti che vedranno l’introduzione di nuove ed interessanti funzionalità.

Samsung ha provveduto a lanciare il suo programma di aggiornamento già a fine Ottobre. Il suo lavoro è iniziato dai dispositivi Galaxy S23, per poi continuare con i Galaxy S21, Galaxy S22, foldable, tablet e altri dispositivi della gamma Galaxy A.

Samsung: nuove funzioni e l’integrazione con l’intelligenza artificiale

Il lavoro di Samsung è sicuramente molto impegnativo. L’ azienda coreana sta, infatti, anche sviluppando la prossima versione dell’ interfaccia One UI.

Quest’ ultima farà il suo debutto all’inizio del 2024 e sarà disponibile sull’intera gamma Galaxy S24.

La One UI 6.1 disporrà di nuovissime funzioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui:

Sfondi basati sull’intelligenza artificiale generativa;

basati sull’intelligenza artificiale generativa; Effetti meteorologici sulla schermata di blocco;

sulla schermata di blocco; Funzionalità di editor molto simile al Magic editor di Google;

molto simile al Magic editor di Google; Formattazione automatica e riassunto dei testi per le note;

e riassunto dei testi per le note; Traduzione in tempo reale durante le telefonate;

durante le telefonate; Funzione di isolamento vocale;

Diverse altre funzioni di fotoritocco basate sull’intelligenza artificiale , tra cui il riposizionamento di oggetti tramite drag and drop;

, tra cui il riposizionamento di oggetti Una nuova funzione di protezione adattiva che caricherà la batteria del telefono fino all’80% e raggiungerà il 100% un po’ prima che l’utente si svegli.

Samsung ha già iniziato la fase di beta testing dell’aggiornamento per i suoi attuali dispositivi di punta, una fase attualmente ancora non aperta al pubblico

Inoltre, è probabile che, gran parte di tutte queste nuove funzioni, saranno compatibili anche con i dispositivi più vecchi, come quelli di fascia alta lanciati negli ultimi due anni.