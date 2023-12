L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo è senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma verde di casa Meta ha infatti un bacino di utenti a dir poco mondiale difficilmente superabile dalle aziende competitor, tutto ciò è ovviamente merito delle funzionalità sempre aggiornate e al passo coi tempi che il team di sviluppo si impegna ogni mese ad offrire alla sua community.

Effettivamente il team di sviluppo che sta dietro WhatsApp sembra non andare mai in vacanza, negli ultimi anni infatti sono state tantissime le novità arrivate sulla piattaforma verde, dalla possibilità di mandare foto e video in HD fino a quella di poter ascoltare gli audio con una velocità variabile.

Nuovo design

A quanto pare però le novità per questo 2023 non sono finite qui, i ragazzi di WhatsAppBetaInfo infatti testando l’ultima beta di Android hanno riscontrato delle novità per quanto riguarda il design e l’aspetto dell’applicazione, ad essere stato profondamente modificato è soprattutto il tema scuro per essere più accattivante agli occhi degli utenti e per rendere le funzionalità più facilmente accessibili a tutti quanti, ad esempio i tre puntini corrispondenti al tasto opzione sono stati modificati e sostituiti da una miniatura dell’immagine profilo dell’utente, anche il nero è stato reso più vivido e anche il verde decisamente più profondo.

Non ci è ancora dato sapere quale sarà la data di rilascio ufficiale, essendo però in beta non dovrebbe mancare molto, al momento la novità è stata riscontrata solo su WhatsApp per Android, per iOS probabilmente si dovrà attendere ancora un po’.