Un Natale ricco di sconti e di prezzi praticamente mai visti prima d’ora vi attende da Lidl, l’attuale campagna promozionale convince tutti sin da subito con una serie di sconti quasi mai visti prima negli stessi negozi, e la possibilità di acquistare prodotti di elettronica di alto livello a cifre relativamente ridotte.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dal momento in cui stiamo parlando di Lidl, devono necessariamente essere completati nei negozi fisici, ci teniamo a ricordare che non è in nessun modo possibile acquistare tramite il sito ufficiale, almeno al momento, in futuro non sappiamo cosa accadrà. Le scorte, come sempre del resto, sono limitate, e potrebbero terminare prima di quanto immaginiate.

Lidl, per poco tempo vi aspettano grandi sconti

Uno dei prodotti più interessanti di tutto il volantino Lidl, è sicuramente il robot aspirapolvere lavapavimenti, un elettrodomestico che deve essere assolutamente presente all’interno delle nostre case, per riuscire a pulire gli ambienti in assoluta semplicità, ed in modo completamente automatico. Il suo prezzo di vendita è di 149 euro, ed include anche un set di accessori molto vasto, tra cui appunto due panni per il lavaggio, due spazzole laterali e molto altro ancora.

Nel caso in cui non vogliate affidarvi alla pulizia automatica, da Lidl troverete anche l’aspirapolvere ricaricabile 2-in-1, con 3 livelli di potenza e pulizia impostabili dalla scopa, in vendita a 149 euro, un prezzo comunque interessante ed assolutamente conveniente.