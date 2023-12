Very Mobile cattura l’attenzione di molteplici utenti con il lancio di una promozione veramente molto interessante, caratterizzata da prezzi economici e dal risparmio assolutamente assicurato. L’attivazione dell’offerta corrente è possibile solo sul sito ufficiale, con costi iniziali pressoché azzerati.

Può essere richiesta solo ancora per 5 giorni, ma esclusivamente da coloro che sono in uscita da Iliad o da uno dei tanti MVNO attualmente in circolazione. La portabilità è strettamente obbligatoria, non sarà in nessun modo possibile richiedere la medesima promo proveniendo da TIM, Vodafone o similari. La spedizione della SIM direttamente al vostro domicilio è gratis, all’inizio dovrete solamente versare la prima mensilità, ma allo stesso tempo potrete fruire di un omaggio davvero unico: la prima ricarica è regalata da Very Mobile.

Very Mobile, offerte da 5,99 euro al mese

La promozione di Very Mobile è assolutamente destinata a lasciare di stucco il consumatore finale, che si ritrova a tutti gli effetti a poter approfittare di un prezzo decisamente più basso del normale: soli 5,99 euro al mese, da versare direttamente con il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

Tutto questo per godere comunque di un bundle che risulta essere più vario di quello che avreste immaginato, precisamente raggiunge 120 giga di traffico dati al mese, con navigazione però limitata in termini di velocità, passando anche per SMS e minuti completamente illimitati, che potranno essere facilmente utilizzati dal pubblico per contattare praticamente chiunque si desideri.