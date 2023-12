Il colosso sudcoreano Samsung ha deciso di fare il tris. Dopo svariati rumors e leaks emersi in questi mesi, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Vietnam tre nuovi smartphone della serie Galaxy A, ovvero i nuovi Samsung Galaxy A15 4ag e 5G e Samsung Galaxy A25 5G. Vediamo qui di seguito le loro peculiarità.

Samsung fa il tris e presenta i nuovi smartphone Samsung Galaxy A15 e A25

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato sul mercato mobile ben tre nuovi smartphone di fascia media. Il primo di questi è il nuovo Samsung Galaxy A15, il quale è stato annunciato sia nella sua versione 4G sia nella versione 5G. Le differenze tra i due sono principalmente prestazionali. A bordo della versione 4G troviamo il soc MediaTek Helio G99, mentre a bordo della versione 5G troviamo il soc MediaTek Dimensity 6100+.

Troviamo poi tre sensori fotografici rispettivamente da 50, 8 e 2 MP. Il terzo dispositivo presentato dall’azienda è poi il nuovo Samsung Galaxy A25 5G. A bordo di quest’ultimo device troviamo il soc Exynos 1280, mentre il comparto fotografico è costituito inoltre da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Su tutti e tre i nuovi smartphone, invece, troviamo sul fronte un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+. Il refresh rate si ferma ai 90Hz sui modelli Galaxy A15, mentre arriva ai 120Hz sul modello Galaxy A25. Tra le altre caratteristiche, gli smartphone condividono una batteria 5000 mah con ricarica rapida da 25W.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy A15 4G, A15 5G e A25 5G saranno distribuiti inizialmente in Vietnam a dei prezzi di partenza rispettivamente di circa 189€, 240€ e 250€ al cambio attuale.