L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a lasciare letteralmente senza parole la concorrenza. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare per la prima volta la sua super offerta di rete mobile, ovvero Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima ha infatti letteralmente stupito tutti ed ha attirato un gran numero di nuovi utenti.

Very Mobile proroga la sua super offerta Very Esclusiva 4,99 euro

Tutti coloro che intendono passare a Very Mobile, potranno farlo attivando la super offerta dell’operatore, ovvero Very Esclusiva 4,99 euro. Come già detto, l’operatore virtuale ha infatti deciso di prorogarne ulteriormente la sua disponibilità. L’offerta in questione sarebbe infatti dovuta essere disponibile fino all’11 dicembre 2023.

Ora, però, gli utenti interessati avranno ancora qualche giorno per attivarla. L’operatore ha infatti prorogato la sua disponibilità fino al 18 dicembre 2023. Si tratta sempre di un periodo di tempo molto breve, ma comunque sufficiente per passare all’operatore virtuale Very Mobile.

Very Esclusiva 4,99 euro è una super offerta. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti, ad un costo di soli 4,99 euro al mese. Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta è riservata soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.