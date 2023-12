DAZN Shop arriva in Italia, ecco l'e-commerce con il merchandise ufficiale

La grande novità che riguarda DAZN questa volta è il lancio della piattaforma Shop. Si tratta di una sezione e-commerce interamente dedicata ai prodotti sportivi ufficiali delle varie società, sia di calcio che di altri sport, tutti quelli riprodotti dalla famosa piattaforma.

In questo modo gli appassionati potranno acquistare il kit della loro squadra del cuore direttamente da DAZN Shop. Tramite il sito ufficiale, avrete una panoramica.

DAZN Shop ha tutti i prodotti di tutte le squadre, e c’è un codice sconto

“Costituisce un passo significativo verso l’obiettivo di diventare la piattaforma di elezione per gli amanti dello sport, fornendo in un unico luogo e con un solo account tutto ciò che un appassionato desidera. Questa esperienza completa abbraccia il live streaming sportivo, le notizie, le analisi, gli highlights, l’acquisto di biglietti per eventi live, le scommesse e l’e-commerce di prodotti sportivi.”

Almeno per il momento il nuovo sito e-commerce sarà disponibile solo ed unicamente in modalità desktop. Dopo la prima fase di lancio poi verrà implementato anche nell’applicazione ufficiale, offrendo così un’esperienza commisurata ad ogni utente. In questo modo le persone potranno avere pagine dedicate allo shopping dei prodotti della loro squadra del cuore semplicemente con un clic.

Per festeggiare il lancio inoltre DAZN ha disposto per tutti gli utenti abbonati uno sconto del 20% fino al prossimo 20 dicembre. Ci saranno dei prodotti selezionati sui quali si potrà risparmiare utilizzando il codice “DAZN20“. Questa promozione è valida solo su una selezione di prodotti e fino ad esaurimento scorte. Anche coloro che si iscrivono alla newsletter potranno ottenere uno sconto del 10% sul primo ordine.