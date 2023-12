Fastweb è pronta per mettere in seria difficoltà tutte le rivali della telefonia mobile, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, che prende il nome di Fastweb Mobile Full, all’interno della quale gli utenti possono effettivamente trovare un numero impressionante di contenuti al giusto prezzo finale di vendita.

Solo per poco tempo può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, la promozione è a piena disposizione di tutti coloro che vogliono diventare clienti Fastweb, senza dover necessariamente provenire da uno specifico operatore telefonico, o similari. La stessa offerta richiede un costo iniziale veramente ridotto, corrispondente alla sola prima mensilità, con spedizione gratuita a domicilio.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram ufficiale, dove potrete avere le offerte Amazon sul vostro smartphone ed anche i codici sconto gratis.

Fastweb Mobile, quest’offerta è imbattibile

La promozione di Fastweb Mobile è estremamente interessante, a partire proprio dal prezzo di vendita, infatti gli utenti oggi devono pagare solamente 9,95 euro al mese, con il versamento del contributo direttamente tramite il credito residuo della propria SIM effettivamente acquistata.

Il contenuto della promozione è decisamente vario, nello specifico parliamo di 200 giga di traffico dati, che per la prima volta presenta navigazione in 5G (non abbiamo quindi la velocità limitata, come altrove), passando anche per minuti illimitati, che potranno tranquillamente essere utilizzati per contattare ogni numero in Italia, per finire con 100 SMS da inviare ad altrettanti utenti.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, ciò permetterà al consumatore finale di abbandonare Fastweb in un qualsiasi momento.