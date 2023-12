A partire dall’11 dicembre, TIM ha comunicato ai propri utenti l’imminente chiusura dell’app Doctor TIM, segnalando che l’applicazione sarà rimossa sia dall’App Store di Apple che dal Google Play Store il 15 dicembre. La cessazione definitiva del funzionamento dell’applicazione avverrà il 24 gennaio. Questa mossa da parte di TIM ha suscitato l’attenzione degli utenti che utilizzavano l’app per ricevere assistenza tecnica a pagamento per i servizi di rete fissa, sia per gli utenti consumer che business.

Doctor TIM Home e SoS PC Business

Il servizio, noto come Doctor Tim Home per gli utenti consumer e SoS PC Business per quelli business, offriva assistenza tecnica remota, consentendo a un tecnico specializzato di accedere da remoto al PC dell’utente per risolvere eventuali problemi. Questa modalità “ad intervento” si è rivelata un modo efficace per risolvere problematiche tecniche senza la necessità di una visita fisica. Alternativamente, gli utenti potevano usufruire di una videochiamata per ottenere assistenza.

TIM ha precisato che, nonostante la chiusura dell’app Doctor TIM, il servizio di assistenza tecnica potrà essere ancora accessibile attraverso altre piattaforme, come il Servizio Clienti 187 o il sito ufficiale dell’operatore. Questa decisione sembra derivare da una strategia di consolidamento e semplificazione delle piattaforme, spingendo gli utenti a utilizzare i canali di assistenza online o telefonici tradizionali.

Una nuova strategia di supporto clienti

La chiusura di Doctor TIM potrebbe rappresentare un cambiamento nell’approccio di TIM verso la gestione dell’assistenza tecnica, evidenziando una preferenza per i canali di supporto già consolidati. La transizione verso i servizi di assistenza clienti online potrebbe offrire maggiore efficienza e uniformità nell’erogazione delle soluzioni tecniche, ma potrebbe anche suscitare preoccupazioni tra gli utenti abituati a una soluzione più personalizzata attraverso l’applicazione Doctor TIM. Gli utenti sono quindi invitati a considerare le alternative offerte dall’operatore per garantire un accesso agevole all’assistenza tecnica anche dopo la chiusura dell’app, ricordando che la TIM mette sempre sul campo qualità e risparmio.