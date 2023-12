SpaceX è un’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk nel 2002. Acronimo di Space Exploration Technologies Corp., l’azienda nasce proprio con l’ambizioso progetto di rendere le esplorazioni nello Spazio più accessibili e cercare di colonizzare il pianeta Marte.

SpaceX, sin dalla sua fondazione ha portato a termine numerosi progetti che hanno portato alla nascita della capsula spaziale Dragon, i razzi Falcon e soprattutto Starlink.

Starlink è davvero uno dei progetti più ambiziosi di Musk, cioè voler fornire una connessione internet veloce e a bassa latenza in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di rendere la linea internet accessibile a tutti, anche nei luoghi più remoti del mondo, dove la connessione difficilmente è presente.

Per far ciò SpaceX vuole riempire l’orbita bassa della Terra di una serie di satelliti, circa 12.000 che formerebbero in pratica una vera e propria gigantesca costellazione.

SpaceX raggiunge la quota di 100 satelliti Starlink lanciati in un anno

Proprio in questi giorni SpaceX ha raggiunto la quota di 100 satelliti Starlink lanciati in un solo anno.

Infatti 22 satelliti sono partiti con un Falcon 9 dalla base Aeronautica militare in California e sono andati ad aggiungersi ai 5.581 lanciati in precedenza. Di tutti questi satelliti solo 5.147 sembrerebbero essere attivi.

L’obiettivo di Musk è quello di inviare sempre più satelliti in orbita per coprire davvero ogni angolo del mondo. Per il momento non tutto il globo è coperto e per vedere in quali zone il servizio è disponibile è presente una mappa da consultare.

Il costo di Starlink è di 50 euro al mese più una spesa iniziale di 450 euro per l’acquisto delle attrezzature.