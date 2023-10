Google Foto ha in programma un interessantissimo nuovo aggiornamento che sbloccherà alcune utili funzionalità per tutti gli utenti, sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. In particolare, l’aggiornamento fornirà su tutti i dispositivi uno strumento in grado di semplificare la creazione di video highlights. La novità di Google è stata annunciata su un post sull’app X (ex-Twitter) ed è già in rollout negli Stati Uniti.

Per il momento non sono state rilasciate informazioni certe su un possibile rilascio a livello globale, ma sicuramente la distribuzione sarà graduale. Quindi potremmo dover aspettare un po’ prima che l’aggiornamento arrivi anche nel nostro Paese permettendo a tutti gli utenti di poterci accedere.

Il nuovo strumento di Google Foto

Questo è solo l’ultimo di molti aggiornamenti proposti negli ultimi mesi dall’applicazione fotografica. Infatti, appena qualche giorno fa è strato introdotto un nuovo sistema che permette una migliore gestione delle immagini RAW in Google Foto. Grazie a questa modifica ora le foto vengono caricate automaticamente sull’app di Google e vengono mostrate nella griglia principale come tutte le altre. Prima invece queste foto venivano collocate in una cartella RAW separata.

Con il nuovo aggiornamento invece, Google Foto diventa un vero e proprio editor per la creazione di video. Infatti, con l’introduzione di un nuovo strumento basterà aprire Google Foto, selezionare l’icona a forma di “+” presente in alto nella galleria e selezionare la voce “Video in Evidenza”. Lo strumento si baserà su un sistema di intelligenza artificiale che faciliterà la creazione dei video. Per farlo, infatti, basterà inserire nella barra di ricerca alcune parole chiave e il sistema creerà il video sulla base di queste.

Questo tipo di funzionamento permetterà la creazione di video più precisi e coerenti. Infatti, in questo modo sarà possibile creare video che raggruppano foto scattate in un luogo specifico o in un giorno particolare. Inoltre, il sistema permette anche di aggiungere musica di sottofondo e sincronizzarla con il video per renderlo in questo modo molto più professionale.

Attraverso l’introduzione di questo strumento sarà possibile anche creare album e collage di foto utilizzando il materiale multimediale presente sull’app che potrà essere condiviso in modo semplice ed immediata con amici e parenti.