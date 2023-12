L’applicazione di messaggistica più utilizzata è famosa in tutto il pianeta senza alcun dubbio WhatsApp, la chat multimediale infatti vanta un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato negli anni grazie ai propri aggiornamenti che l’hanno resa a dir poco funzionale ed efficiente garantendo delle features sempre al passo coi tempi e costantemente in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Tutto ciò ovviamente è merito del team di sviluppo che si trova dietro l’applicazione mobile della famosa piattaforma di messaggistica di proprietà Meta, il quale non va mai in vacanza e continua a sfornare aggiornamenti su aggiornamenti che rendono l’esperienza d’uso sempre più godibile, basti pensare alle recenti possibilità di inviare foto e video in HD, alla possibilità di ascoltare gli audio a velocità variabile o anche ai nuovi arrivati messaggi vocali effimeri.

Nuovo aggiornamento per iOS

Recentemente il team di sviluppo di WhatsApp ha messo in circolazione globale un aggiornamento che garantisce una funzionalità davvero attesa da tutta la community, stiamo parlando della possibilità di inviare le fotografie al massimo della qualità senza dunque nessuna tipologia di compressione.

Per poter usufruire di questa nuova opzione vi basterà semplicemente recarvi nell’App Store e scaricare l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, dopodiché quando in chat vorrete inviare una foto in dimensioni originali vi basterà cliccare su invia documento dopodiché scegliere l’opzione “Scegli foto o video“, così potrete inviare tutte le vostre foto a qualità originale senza perdita di dettaglio.

Al momento questa feature è disponibile solo per iOS però tutto lascia pensare che molto presto arriverà anche per Android.