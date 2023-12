Una grande novità per i fan dell’omonimo gioco Legend of Zelda, la famosissima serie di videogiochi di avventura d’avventura di genere fantastico realizzata nel 1986.

Per chi non lo sapesse il gioco è ambientato nel regno di Hyrule e segue le avventure del giovane Link, che ha il compito di salvare la Principessa Zelda dalle grinfie del malvagio Ganon.

Ebbene il nuovo aggiornamento in che sto d’opera del gioco riguarda uno dei personaggi principali della saga: Zelda.

La principessa potrebbe diventare un personaggio giocabile a tutti gli effetti.

Zelda, la famosa principessa del regno di Hyrule, prenderà voce?

È stato Eiji Aonuma, uno dei progettisti di Legend of Zelda, ad aver dichiarato di essere aperto alla possibilità di fare di Zelda un personaggio giocabile.

In una recente intervista con IGN, la nota società di giochi e media di intrattenimento, Aonuma ha manifestato un interesse per l’idea in questione, tuttavia ha comunque evitato di esporsi troppo o fornire una dichiarazione definitiva.

Non sarebbe la prima volta se Zelda diventasse un personaggio giocabile. In passato ciò era possibile, ma la principessa è stata utilizzabile solo per brevi periodi o all’ interno di giochi secondari rispetto alla serie principale.

Ad ogni modo si tratterebbe di una novità che siamo sicura verrebbe accolta con un certo entusiasmo da parte dei fan del gioco.

Considerato soprattutto il fatto che la principessa Zelda, nei capitoli più recenti della serie ha iniziato ad assumere un ruolo sempre più significativo, segno indiscutibile dell’aumento della considerazione ed interesse generale del personaggio scelto.

Tuttavia Eiji Aonuma si è divertito a rispondere alle domande dell’intervista con una serie di “forse“, lasciando la questione con un grande punto interrogativo.