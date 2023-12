L’arrivo imminente del periodo natalizio si presenta, come sempre, come un’opportunità ideale per riconsiderare le opzioni disponibili per il proprio piano di telefonia mobile. Tra le possibilità attualmente disponibili per tutti gli utenti intenzionati a cambiare operatore telefonico troviamo la nuova offerta di 1Mobile. Flash 220 XMas Edition offerta dall’operatore virtuale, è un’opzione esclusiva e davvero vantaggiosa destinata ai nuovi clienti.

Flash 220 XMas Edition è un’opzione decisamente allettante per tutti coloro che sono alla ricerca di un piano mobile conveniente, completo e adatto alle diverse esigenze. Questa offerta limitata è un regalo anticipato per i nuovi clienti che desiderano beneficiare di un servizio di telefonia mobile di qualità a costi vantaggiosi durante la festività e non solo. È possibile cogliere questa opportunità entro il 15 dicembre 2023 ed iniziare a godere di tutti i vantaggi offerti dalla Flash 220 XMas Edition di 1Mobile.

1Mobile regala ai clienti Flash 220 XMas Edition

Il piano Flash 220 ha fatto la sua comparsa nel panorama delle offerte lo scorso giugno come parte di un pacchetto estivo, mantenendo però la sua presenza nel catalogo anche dopo la fine della stagione. La versione attuale, denominata “XMas Edition” è attivabile fino al 15 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe. La promozione presenta un’offerta imperdibile: il primo mese a metà prezzo e l’attivazione gratuita in caso di portabilità del numero (anziché 4,99 euro).

La Flash 220 XMas Edition include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali; 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e 220 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. La tariffa mensile per questa promozione è di 4,99 euro per il primo mese (successivamente 9,99 euro). L’attivazione è gratuita se si richiede la portabilità e pari a 9,99 per chi richiede una SIM con un numero nuovo.

È importante sottolineare che 1Mobile, in collaborazione con l’aggregatore tecnico Effortel, consente agli utenti di navigare grazie al supporto della rete Vodafone 4G usufruendo così di velocità in download fino a 60Mbps e in upload fino a 30Mbps.

Per quanto riguarda il costo di una nuova SIM, l’utente può ottenerla al prezzo di 10 euro presso i punti vendita fisici, mentre l’attivazione online offre la possibilità di ricevere gratuitamente sia la SIM che le sue relative spese per la spedizione.