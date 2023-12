La nuova Flash 220 XMas Edition proposta dall’operatore virtuale 1Mobile, è un’opzione esclusiva destinata ai nuovi clienti. Il piano Flash 220 ha fatto la sua comparsa lo scorso giugno come un’offerta estiva. Attualmente, la versione natalizia dell’offerta, nota come “XMas Edition”, può essere attivata fino al 15 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe, e presenta un’incentivante riduzione del 50% sul costo del primo mese, con attivazione gratuita in caso di portabilità del numero (anziché 4,99 euro).

Flash 220 XMas Edition di 1Mobile

La Flash 220 XMas Edition offre una serie di vantaggi interessanti, tra cui minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali, 90 SMS verso tutti i numeri nazionali e una generosa quantità di 220 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di soli 4,99 euro per il primo mese, con un successivo aumento a 9,99 euro dalla seconda mensilità. È da sottolineare che il contributo di attivazione è gratuito per chi effettua la portabilità da qualsiasi altro operatore, mentre ammonta a 9,99 euro per coloro che attivano un nuovo numero.

Un ulteriore elemento da tenere presente è che, grazie all’aggregatore tecnico Effortel, 1Mobile consente di navigare sulla rete Vodafone 4G con velocità di download fino a 60 Mbps e di upload fino a 30 Mbps.

Per quanto concerne il costo di una nuova SIM, si segnala che sarà di 10 euro presso i punti vendita fisici. Tuttavia, optando per l’attivazione online, sarà possibile ottenere sia la SIM che le spese di spedizione gratuitamente, un ulteriore vantaggio per coloro che preferiscono gestire tutto comodamente da casa.

In sintesi, la Flash 220 XMas Edition si presenta come un’opzione allettante per chi è alla ricerca di un piano di telefonia mobile conveniente e ricco di vantaggi, specialmente in vista delle festività natalizie. La combinazione di minuti illimitati, un ampio pacchetto di dati e sconti speciali rende questa offerta un regalo perfetto per chi desidera migliorare la propria esperienza mobile durante questo periodo speciale dell’anno.