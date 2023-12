Le dichiarazioni recenti della Chief Financial Officer di HP, Marie Myers, hanno portato alla luce un aspetto controverso del modello di business dell’azienda: il “lock in”. Questa pratica, utilizzata per sostenere il margine di profitto e garantire la fedeltà del cliente, solleva domande importanti sui diritti dei consumatori e sulle pratiche etiche delle grandi aziende nel settore tecnologico.

Il termine “lock in” si riferisce a una strategia commerciale che cerca di mantenere i clienti legati a un prodotto o servizio, spesso rendendo difficile o costoso passare a soluzioni concorrenti. Nel caso di HP, sembra che questa pratica sia implementata attraverso il modello di abbonamento per le stampanti.

Il modello HP che sta suscitando forti dibattiti

HP ha sviluppato una tipologia di abbonamento che offre servizi aggiuntivi in cambio di un impegno a lungo termine. Tuttavia, ciò che ha attirato l’attenzione è il modo in cui questo modello sembra creare una forma di “lock in” per i clienti. Ad esempio, l’utilizzo di cartucce di terze parti è reso difficile, se non impossibile, attraverso restrizioni software, spingendo così molti credere che sottoscrivere il piano sia la scelta al momento più conveniente.

Le dichiarazioni di Marie Myers indicano che HP è consapevole e persino orgogliosa di utilizzare il “lock in” come parte della sua strategia. La transizione da un modello standard a uno basato su abbonamenti sembra aver aumentato il margine di guadagno, creando una relazione con la clientela nettamente più lunga. Questo caso solleva domande più ampie sulla fiducia dei consumatori e sulle pratiche etiche delle grandi aziende tecnologiche. Gli abbonamento (per qualsiasi cosa) sono diffusi come ben sappiamo, è dunque importante che i clienti siano consapevoli delle implicazioni e valutino attentamente se tali strategie di business rispettino i loro diritti e interessi.

Il modello di “lock in” di HP per le stampanti, evidenziato dalle dichiarazioni di Marie Myers, solleva molti interrogativi. Mentre le aziende cercano di massimizzare i profitti, i consumatori devono essere vigili e informati sulle pratiche commerciali per prendere decisioni consapevoli riguardo ai loro acquisti. La società punta evidentemente sulla poca conoscenza degli utenti e la sfrutta per ricevere introiti, non specificando la verità dei fatti.