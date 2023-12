PosteMobile è un operatore virtuale italiano, parte del gruppo Poste Italiane. Fondata nel 2007, l’azienda offre una gamma di servizi di telefonia mobile, tra cui piani tariffari, offerte prepagate e opzioni di connettività dati.

Il gestore PosteMobile ha una presenza diffusa in tutto il territorio italiano grazie alla rete di uffici postali sparsi in tutto il Paese. Gli utenti possono così sottoscrivere gli abbonamenti e ottenere assistenza presso gli uffici postali o attraverso il sito web ufficiale.

La promozione da 300 GB PosteMobile

PosteMobile, sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti, presenta l’offerta Creami EXTRA WOW 300, disponibile esclusivamente online. Questo pacchetto vantaggioso offre un mix di servizi completi a un prezzo incredibilmente conveniente.

Tramite Creami EXTRA WOW 300, hai a disposizione chiamate e messaggi infiniti verso tutti i numeri nazionali. Questo significa poter comunicare senza limiti con amici, familiari e colleghi, senza preoccuparti dei costi aggiuntivi. L’offerta include uno straordinario pacchetto dati di 300GB in 4G+, con velocità fino a 300Mbps. Ciò permette una navigazione veloce e senza interruzioni, ideale per l’utilizzo quotidiano del web, streaming video e tanto altro. Il costo mensile della promo è di soli €11,99. Un prezzo incredibilmente competitivo considerando l’ampio pacchetto di servizi offerti.

Sono inclusi anche due opzioni gratuite per la reperibilità: il servizio “Ti Cerco” e “Richiama Ora” che semplificano enormemente la gestione delle chiamate. In questo modo saprai sempre se qualcuno stia cercando di contattarti e non perderai notizie. Altro vantaggio è dato dalla presenza dell’Avviso di Chiamata e del Controllo Credito. Con Creami EXTRA WOW 300 di PosteMobile, puoi condividere i tuoi dati anche con altri dispositivi senza costi aggiuntivi grazie all’Hotspot. Questa funzione è ideale per condividere la connessione con amici o collegare altri dispositivi quando sei in movimento.

L’offerta è un pacchetto completo e conveniente, pensato per chi cerca una soluzione affidabile e ricca di vantaggi. Le chiamate e messaggi illimitati, un generoso pacchetto dati e servizi extra senza costi aggiuntivi, rendono questo piano una garanzia di chiarezza, economicità e di affidabilità di comunicazione e connessione in tutto il nostro territorio. Scegli PosteMobile come tuo nuovo operatore e collegati con i tuoi contatti ovunque tu vada.