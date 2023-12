La disputa tra Rabona Mobile e i suoi utenti, iniziata quasi otto mesi fa, ha generato un profondo senso di incertezza tra gli abbonati. Mentre la questione si è spostata in Tribunale, molti si chiedono se l’operatore virtuale potrebbe chiudere definitivamente.

A marzo, i primi segnali di problemi hanno iniziato a emergere, lasciando gli utenti Rabona con SIM inutilizzabili. Le difficoltà includevano problemi di connessione internet, impossibilità di effettuare chiamate e inviare SMS, rendendo le schede praticamente inutili. Dopo un periodo di iniziale, l’operatore ha emesso un comunicato ufficiale spiegando che i disservizi derivavano da un’interruzione non concordata dei servizi di rete da parte dei principali partner, Vodafone e Plintron. Questo stop improvviso ha scatenato una reazione a catana che non è giunta ancora alla fine.

La questiona in tribunale: i clienti Rabona otterranno giustizia?

La disputa è stata spostata in Tribunale, l’operatore ha presentato un ricorso approvato che include un risarcimento finanziario per gli utenti pari alle ricariche effettuate durante i mesi di inattività. Inoltre, i clienti hanno anche recuperato la funzionalità delle loro SIM. In questi mesi, però, il gestore ha perso molti clienti, che hanno preferito migrare verso offerte telefoniche più vantaggiose e soprattutto al 100% funzionanti.

La mancanza di informazioni chiare sulle homepage di Rabona Mobile , tuttavia, solleva preoccupazioni sulla trasparenza dell’operatore. Nuovi clienti sono invitati ad aderire a promozioni senza essere adeguatamente informati delle difficoltà tecniche in corso. Questa pratica può essere considerata ingiusta nei confronti dei consumatori, che potrebbero essere indotti a sottoscrivere piani senza una comprensione accurata degli attuali problemi di connettività.

Tale aspetto ha destato preoccupazione e ad alcuni indignazione. A settembre è stata avviata una nuova campagna di marketing per una promo diversa da quelle presenti sulla pagina. Ciononostante, i disservizi non sono stati lontanamente nominati. Gli esperti si domandano come mai l’AGCOM non abbia preso provvedimenti, che stia succedendo qualcosa di cui non si hanno informazioni? Intanto, la disputa tra Rabona Mobile e i suoi utenti ha rappresentato una sfida duratura, con la questione ancora senza una conclusione definitiva. Mentre il ricorso in Tribunale ha dato in un certo senso dei frutti positivi, la mancanza di aggiornamenti recenti mantiene viva l’incertezza sul futuro dell’operatore virtuale. Gli utenti restano in attesa di una risoluzione che ponga fine a questa lunga e complicata vicenda.