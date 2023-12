PosteMobile si distingue come uno dei migliori operatori di telefonia mobile per rispondere alle esigenze specifiche degli anziani. L’operatore, infatti, offre una gamma diversificata di piani tariffari che comprendono sia chiamate che un ampio volume di dati per l’accesso a servizi online.

Le offerte PosteMobile adatte agli utenti over 60

Tra le opzioni disponibili spicca l’offerta “Super 20”, che offre minuti e SMS a consumo, accompagnati da un generoso pacchetto dati con 20 GB di traffico Internet in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps al costo mensile di soli 4 euro. Per coloro che necessitano di un piano più completo, il piano “Creami Extra WOW Week 100” propone minuti e SMS illimitati, affiancati da una considerevole quantità di dati pari a 100 GB di traffico Internet in 4G+, al costo mensile di 8 euro. Ulteriori opzioni come “Creami Extra WOW 150” e “300% Digital” offrono un mix di minuti, SMS e dati per la navigazione Internet a tariffe competitive (rispettivamente 8,99 e 9,99 euro), garantendo un’ampia copertura delle esigenze di comunicazione e connessione online.

Tutte le offerte PosteMobile includono diversi servizi aggiuntivi. Tra questi troviamo “Richiama ora”, “Ti cerco” e l’avviso di chiamata. Inoltre, sono previsti anche il controllo del credito e la possibilità di condividere la connessione attraverso la navigazione hotspot con altri dispositivi. La gestione dell’offerta è semplificata grazie all’app PostePay, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Con questa app, gli utenti possono monitorare i propri consumi e non solo. Infatti, in App è possibile attivare opzioni dedicate, visualizzare lo storico del traffico e delle ricariche, nonché acquistare ricariche online.

Nel caso in cui il traffico dati incluso nell’offerta si esaurisca, la connessione viene automaticamente bloccata dall’operatore. In questi casi gli utenti possono riprendere a navigare acquistando l’opzione Giga Extra, che offre 1 GB aggiuntivo al costo di 1,99 euro. Se, invece, il credito non è sufficiente per il rinnovo del piano, si attiva automaticamente una tariffa extra. In questo caso sono previsti costi aggiuntivi per chiamate, SMS e navigazione. Gli utenti hanno la possibilità di abilitare o disabilitare la navigazione Internet a consumo attraverso diversi canali. Le possibilità a disposizione degli utenti sono: SMS, l’Area Personale, il numero 160 o l’app Postepay.