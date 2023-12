Nella città brasiliana di Porto Alegre, un consigliere comunale, Ramiro Rosário, ha recentemente ammesso di aver utilizzato il modello di IA ChatGPT per redigere una proposta di legge. La proposta, che mirava a impedire alla città di obbligare i cittadini a pagare per la sostituzione dei contatori d’acqua rubati, è stata sorprendentemente approvata dal consiglio comunale.

Rosário ha rivelato di non aver apportato alcuna modifica al testo generato da ChatGPT e di aver omesso di informare il consiglio sulla sua origine basata sull’IA, temendo che ciò avrebbe potuto compromettere la considerazione della proposta. La notizia ha sollevato importanti interrogativi riguardo alla trasparenza e all’etica nell’utilizzo di questa tecnologia all’interno dei processi legislativi.

Uso IA: precedente pericoloso?

La proposta di legge, incentrata sulla questione della sostituzione dei contatori d’acqua rubati, ha sollevato un interessante dibattito sulla relazione tra la tecnologia e la formulazione delle leggi. Mentre l’utilizzo dell’IA può sembrare innovativo, l’assenza di divulgazione ha sollevato preoccupazioni sulla fiducia pubblica nei confronti delle decisioni legislative.

Scoprendo l’uso di ChatGPT solo dopo che hanno approvato la proposta, ha sottolineato l’importanza di una trasparenza totale nell’ambito evidenziando le potenziali implicazioni negative dell’utilizzo dell’IA in contesti così cruciali come la formulazione delle leggi. Rosário, nonostante le critiche, non ha espresso rimpianti, sostenendo che tutte le tecnologie possono essere utilizzate sia per scopi positivi che negativi. La sua posizione solleva dibattiti sulle responsabilità etiche degli attori politici nell’adozione di tecnologie avanzate senza una piena comprensione e divulgazione della loro origine.

Questo episodio apre una discussione più ampia sulla necessità di definire regole nette per l’uso dell’IA. La chiarezza e la partecipazione pubblica sono fondamentali per garantire la legittimità dei processi decisionali e la fiducia nella democrazia. Il coinvolgimento di esperti, legislatori e cittadini diventa essenziale per creare linee guida che preservino i valori democratici mentre abbracciano le potenzialità positive della tecnologia. Le intelligenze artificiali sono un’opportunità, ma nelle mani di chi non possiede la giusta consapevolezza possono anche causare danni. Le motivazioni di Rosário non sono state divulgante. In molti dubitano che il loro fine fosse improntato sulla tecnologia, ma associano al gesto solo pigrizia.