“OK Boomer!” della Goliath è un gioco di società che ti permetterà di superare qualsiasi stereotipo. Come? Mettendo te e i tuoi conoscenti alla prova testando le vostre capacità. È il momento di sfidare il divario generazionale tra Old School e New School e scoprire chi è davvero al passo coi tempi o completamente fuori dal mondo!

Sentiamo così tante volte dire quanto i giovani non sappiano la storia e gli avvenimenti del passato. Ora è giunto il momento della rivalsa per dimostrare che l’età non conta, ma vince il sapere. Sfata questi miti a suon di divertimento. Il gioco è naturalmente acquistabile su Amazon e arriverà prima delle Feste. Il costo è di soltanto 16,99 euro. Dai un po’ di pepe a questo Natale, la tombola è così noiosa! La casa si riempirà di risate. Potrebbe essere anche un’ottima idea per un regalo originale.

Come funziona il gioco “Ok, Boomer!”

In questo gioco avvincente, le due generazioni si scontrano su temi che vanno dalle parole gergali ai personaggi dei cartoni animati, cercando di dimostrare chi conosce meglio l’universo dell’altra. I ragazzi vengono interrogati su questioni al di fuori della loro comfort zone e lo stesso vale per chi appartiene alla Old School. La sfida è appassionante e il divertimento è assicurato mentre si cercano risposte che dimostrino quanto una squadra o un giocatore siano davvero al passo con i tempi. La scatola è compatta abbastanza da essere facilmente trasportabile, così da poterlo portare a casa di qualsiasi amico o familiare. All’interno della confezione, troverai 220 carte ricche di domande stimolanti, un blocco segnapunti e due matite per tenere traccia dei punteggi.

Il gioco è progettato per un numero di giocatori compreso tra 2 e 8, il che significa che puoi coinvolgere amici e familiari per una competizione avvincente. L’età consigliata per giocare a “OK Boomer!” è di 14 anni e oltre, garantendo così che sia adatto a un pubblico più maturo che può apprezzare le sfide e le dinamiche del gioco. Preparati a una divertente battaglia, dove il sapere e l’umorismo si fondono per determinare chi sarà la squadra o il giocatore vincente. Sarete dei veri boomer o batterete tutti con la vostra superba conoscenza?